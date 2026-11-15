3 آلاف رياضي من 95 جنسية يشاركون في ترايثلون دبي T100

دبي في 15 نوفمبر/ وام / اختتمت اليوم بطولة ترايثلون دبي T100، فعالياتها بمشاركة أكثر من 3 آلاف رياضي ورياضية من 95 جنسية، بينهم نحو 500 مشارك قدموا من خارج الدولة، فيما استقطبت المنافسات نحو 10 آلاف متفرج في منطقة الممزر، وذلك ضمن فعاليات النسخة العاشرة من "تحدي دبي للياقة".

وأقامت البطولة منظمة الرياضيين المحترفين للترايثلون (PTO)، بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، وشهدت مشاركة رياضيين تراوحت أعمارهم بين 7 و75 عاما.

وشهد اليوم الختامي منافسات الهواة في سباقي المسافة الكاملة 100 كلم والسبرينت، حيث أحرز الفرنسي كوينتين أمارال لقب الرجال في سباق T100 المفتوح للمرة الثالثة على التوالي، بزمن 3 ساعات و33 دقيقة و56 ثانية، فيما توجت الروسية ديانا تروبكوفيتش بلقب السيدات بزمن 4 ساعات و5 دقائق و40 ثانية.

وأعرب أمارال عن سعادته بالفوز، مشيداً بمسار السباق والأجواء الجماهيرية، فيما أكدت تروبكوفيتش أن سرعة المسار والتنظيم المميز أسهما في خوض تجربة تنافسية ممتعة.

وشهدت البطولة مشاركة الإماراتي أحمد الفهيم، سائق زوارق الفورمولا 1 في فريق الفيكتوري، للمرة الثالثة، والثانية في سباق المسافة الكاملة، مشيداً بالبنية التحتية والمرافق الرياضية في دبي، وما توفره من بيئة محفزة لممارسة الرياضة واستقطاب الرياضيين المحترفين.

وأكد سام رينوف، الرئيس التنفيذي لمنظمة الرياضيين المحترفين للترايثلون، نجاح نسخة دبي، مشيراً إلى تنوع فعالياتها التي استهلت بسباق الأكواثلون المدرسي بمشاركة 800 طالب، تلتها منافسات المحترفين، قبل أن تختتم بمشاركة أكثر من 3 آلاف رياضي هاوٍ من مختلف الأعمار والمستويات.