المنتخب الروسي يتصدر منافسات الرجال والسيدات في "أمم آسيا" للشطرنج بأبوظبي

أبوظبي في 15 نوفمبر/ وام / استعاد المنتخب الروسي صدارة منافسات الرجال في كأس أمم آسيا للشطرنج، ضمن الجولة السادسة، مستفيدا من فوزه على ماليزيا 4-0، كما شهدت الجولة فوز كازاخستان على أوزبكستان 2.5-1.5، ومنغوليا على لبنان 3-1، والإمارات" A" على الامارات "B" بنتيجة 2.5-1.5.

وأسفرت بقية المباريات عن فوز منتخبات سوريا على نيوزيلاندا 3.5-0.5، وسريلانكا على الامارات "C" بنتيجة 3-1، ونيبال على فلسطين 3.5-0.5، وباكستان على سلطنة عمان 3.5-0.5 ، والبحرين على هونغ كونغ 3.5-0.5، فيما تعادل المنتخب الصيني مع نظيره الهندي 2-2.

ويتصدر المنتخب الروسي المنافسات برصيد 10 نقاط، فيما تتساوى منتخبات الصين والهند وكازخستان في المركز الثاني برصيد 9 نقاط لكل منها، ويأتي منتخب منغوليا ثالثا برصيد 8 نقاط، ثم الإمارات" A"، وسوريا برصيد 7 نقاط لكل منهما.

وأسفرت الجولة الرابعة في منافسات السيدات عن فوز منتخبات روسيا على سيريلانكا 4-0، وكازاخستان على نيوزيلندا 4-0، والهند على الإمارات " C" بنتيجة 4-0، ومنغوليا على الإمارات "A" بنتيجة 3-1، والإمارات " B" على باكستان بنتيجة 3-1، فيما تعادل المنتخب الصيني مع نظيره الأوزبكي 2-2.

ووضعت النتائج المنتخب الروسي في صدارة السيدات برصيد 8 نقاط، ثم منتخب كازاخستان في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وتتساوى منتخبات أوزبكستان والصين والهند ومنغوليا برصيد 5 نقاط لكل منها.

وأكدت عائشة الزرعوني، عضو لجنة المنتخبات في اتحاد الإمارات للشطرنج إدارية منتخب السيدات، أن بطولة أمم آسيا محطة مهمة ضمن مراحل الاستعدادات قبل مشاركة الإمارات في أولمبياد الشطرنج العالمي 2028، نظرا للأثر الكبير في الاحتكاك واكتساب الخبرات، وتطوير القدرات مع نخبة اللاعبات على مستوى القارة، وضمن استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد لتطوير المنتخبات.