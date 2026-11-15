شرطة أبوظبي تُطلع وفدا بحرينيا على أحدث أنظمتها الأمنية

أبوظبي في 15 نوفمبر/ وام / اطلع وفد من مملكة البحرين على أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في توظيف التقنيات الحديثة في العمل الشرطي والأمني بإدارة المدينة الآمنة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

جاء ذلك خلال لقاء العقيد سعيد عبدالله الرشيدي مدير إدارة المدينة الآمنة والعقيد عبدالله سالم الخييلي مدير إدارة التمكين الرقمي الوفد البحريني الزائر برئاسة العقيد إبراهيم محمد السادة مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والإبداع الإلكتروني وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

وتعرف الوفد الزائر على الأنظمة والحلول التقنية المدعومة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، واستخداماتها في المجالات الجنائية والمرورية، ودورها في تعزيز كفاءة العمليات الشرطية ودعم منظومة العمل الأمني.

كما اطلع على المشاريع المستقبلية والمبادرات التطويرية التي تنفذها الإدارة، والجهود المبذولة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والحلول الذكية، بما يسهم في استشراف التحديات المستقبلية وتعزيز الجاهزية الأمنية والارتقاء بجودة الأداء والخدمات الشرطية.

وتأتي الزيارة في إطار حرص شرطة أبوظبي على توطيد علاقات التعاون والشراكة مع الأجهزة الشرطية والأمنية، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يدعم الابتكار والتطوير المستدام، ويعزز الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل الشرطي.