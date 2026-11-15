الفارس سانتوس يتصدر "السباق التجريبي" لمونديال القدرة بقرية بوذيب

أبوظبي في 15 نوفمبر/ وام / تصدر الفارس فوكوندو مارتنيز سانتوس من إسطبلات العين، السباق التجريبي لمونديال القدرة والتحمل لمسافة 160 كلم دولي "3 نجوم".

وأقيم السباق اليوم بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، لاختبار الخيول على أرضية المسارات والمسافة، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، واللجنة العليا المنظمة.

وحقق سانتوس المركز الأول على صهوة الجواد "اتش سي أبان" لإسطبلات العين مسجلا 8:06:26 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 19.74وكلم/ ساعة، تلته في المركز الثاني سيسيليا سبين، على صهوة الجواد "كوستريتو" من إسطبلات العين أيضا بزمن وقدره 8:19:52 ساعة، وجاء ثالثا الفارس حمد عبيد الكعبي على صهوة "بوليو أوزي جي أو" لإسطبلات "إم. آر. إم"، ب 8:26:59 ساعة.

وتم ترسيم مسارات السباق إلى ست مراحل، وبدأت الأولى بمسافة 31 كيلومتراً باللون البني، والثانية لمسافة 29 كيلومتراً باللون الأصفر، والثالثة لمسافة 30 كيلومتراً باللون الأزرق، والرابعة لمسافة 29 كيلومتراً باللون البنفسجي، فيما بلغت المسافة في المرحلتين الخامسة "أبيض" والسادسة 20 كيلومتراً "أخضر".

وشهدت قرية بوذيب العالمية، إقامة سباقين تأهيليين دوليين، الأول لمسافة 121 كلم "نجمتين" وشهد مشاركة 38 فارسة وفارساً، فيما كان الثاني لمسافة 100 كلم "نجمة واحدة"، وشهد مشاركة 117 فارسة وفارساً.