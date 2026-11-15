انطلاق النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة غداً بمشاركة 130 جهة و300 فعالية

دبي في 15 نوفمبر/ وام / تنطلق غدا تحت رعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة فعاليات النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة الذي تنظمه وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ويستمر حتى 22 نوفمبر الحالي، في مختلف إمارات الدولة، تحت شعار "كل لحظة تصنع فرقا" بمشاركة 130 جهة حكومية وخاصة ومؤسسات من قطاعات التعليم والصحة والثقافة والرياضة والعمل المجتمعي تقدم أكثر من 300 فعالية وتجربة تستهدف الأطفال حتى سن الثامنة وأسرهم ومقدمي الرعاية.

ويأتي تنظيم الأسبوع ضمن البرامج الوطنية لعام الأسرة 2026، ليشكل مساحة وطنية جامعة تتيح للمؤسسات والجهات المعنية تقديم مبادرات وتجارب متنوعة تسلط الضوء على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة وتعزز مشاركة الأسرة في أنشطة التعلم والنمو وتوسع نطاق الفرص المتاحة للأطفال لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم من خلال برامج تجمع بين المعرفة واللعب والتفاعل والتجربة العملية.

وتشمل الجهات المشاركة وزارة التربية والتعليم والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة وهيئة تنمية المجتمع بدبي وبلدية دبي وكليات التقنية العليا وبيت الحكمة وبلدية عجمان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" والأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات إلى جانب مجموعة من المؤسسات والجهات الوطنية التي تسهم في تقديم برنامج متنوع يربط بين الجوانب التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية والمجتمعية.

وتتوزع الفعاليات على مختلف إمارات الدولة وتتضمن برامج تعليمية قائمة على اللعب والاستكشاف وورشاً تفاعلية للأطفال وأسرهم وأنشطة للقراءة وسرد القصص وتجارب فنية وموسيقية وتراثية ومبادرات للصحة والنشاط البدني والدمج المجتمعي إلى جانب برامج تتيح للأسر المشاركة في تجارب أطفالها والتعرف إلى احتياجاتهم واهتماماتهم في مراحل النمو المختلفة.

وسبق انطلاق أسبوع الطفولة المبكرة تنفيذ عدد من المبادرات والفعاليات من بينها تجربة "أهلاً بصغار المسافرين" في مطار دبي الدولي التي أطلقتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب حيث أتاحت منصات جوازات الأطفال تجربة ترحيبية مخصصة للصغار المسافرين من خلال إصدار جواز تذكاري يحمل هوية أسبوع الطفولة المبكرة في مبادرة تعكس أهمية مراعاة احتياجات الأطفال والأسر في المرافق والخدمات العامة وتعزز حضور الطفولة المبكرة في مختلف مناحي الحياة اليومية.

كما شهدت أبوظبي عرض فعالية "حكاية لحن: بيتر والذئب" الذي قدمته الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي وجمع الأطفال وأسرهم في تجربة فنية وموسيقية تفاعلية أسهمت في تعريف الأطفال بعالم الموسيقى والفنون الأدائية وتوسيع فرص تفاعلهم مع التجارب الثقافية والإبداعية منذ السنوات الأولى.

وتتضمن أجندة الأسبوع مبادرات تعزز حضور الأسرة في البيئة التعليمية من بينها "لحظة معاً في المدرسة" التي تنفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتجمع الأطفال بأحد الوالدين أو مقدمي الرعاية في أنشطة مشتركة داخل المدرسة تشمل القراءة وسرد القصص واللعب والبناء والاكتشاف.

كما تقدم هيئة تنمية المجتمع في دبي تجربة "مدينة المستقبل" في دبي هيلز مول التي تتيح للأطفال التعرف إلى مفاهيم الصحة والحماية والتعلم واللعب والإبداع والدمج المجتمعي والاستدامة من خلال محطات تفاعلية فيما تستضيف كليات التقنية العليا في دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة ملتقى الطفولة المبكرة وكرنفال الطفولة المبكرة ومختبرات معاً ومعرض "شركاء في التميز: من الفكرة إلى الأثر" إلى جانب مسابقة EDUVATE وإبداعات طلبة التربية في مجال الطفولة المبكرة.

وتحضر الثقافة والتراث ضمن البرنامج من خلال أنشطة وتجارب تتيح للأطفال التعرف إلى الهوية الوطنية والموروث الإماراتي بأساليب تفاعلية حيث تقدم الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة برامج للتعلم الأسري والتراث والمهارات الحياتية إلى جانب جولات استكشافية في المتاحف وأنشطة تعتمد على التعلم بالممارسة وسرد القصص.

وفي الشارقة تقدم أكاديمية الشارقة للتعليم تجربة "مدينة الطفولة المبكرة" فيما يستضيف بيت الحكمة برامج أسرية تشمل عروضاً مسرحية ومحطات للإبداع والاكتشاف ومساحات حسية للرضع والأطفال الصغار.

وتتضمن الفعاليات في الفجيرة مبادرة "أنا من الإمارات" وورشة "عالم الآثار الصغير" وجولات في القرية التراثية فيما تقدم أم القيوين تجربة "صغارنا: حكاية وتراث" عبر أربعة أركان تفاعلية تجمع اللعب والحركة والتجربة العملية.

وفي رأس الخيمة يجمع "كرنفال الطفولة المبكرة ومختبرات معاً" الأطفال وأسرهم وطلبة التربية والمتخصصين ضمن برنامج تعليمي وتفاعلي إلى جانب أنشطة لسرد القصص والرسم والأعمال اليدوية فيما تستضيف عجمان "سوق الفريج" الذي يتيح للأطفال إدارة أكشاك صغيرة بمساندة أسرهم بما ينمي مهاراتهم الاجتماعية والمبادرة والتعلم العملي.

وتضم أجندة الأسبوع برامج تعنى بصحة الأطفال ورفاههم ونشاطهم البدني إلى جانب مبادرات مخصصة للأطفال من أصحاب الهمم توفر لهم فرصاً للمشاركة والتفاعل ضمن بيئات تراعي احتياجاتهم وقدراتهم وتعزز مفهوم الدمج المجتمعي.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للطفل تنظم وزارة الأسرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" والجهات الشريكة يوم 20 نوفمبر فعالية "جري الطفولة ومعاً بالأزرق" في أبوظبي ودبي وعجمان ورأس الخيمة وتتضمن سباقاً عائلياً ترفيهياً لمسافة كيلومتر واحد يستهدف الأطفال وأسرهم ومقدمي الرعاية ويشجع على ممارسة النشاط البدني وقضاء أوقات مشتركة في الهواء الطلق.

وتمتد المبادرة بالتعاون مع اليونيسف إلى الجمهورية العربية السورية من خلال فعاليات تقام في إدلب وحلب فيما ترافقها حملة "معاً بالأزرق" التي تدعو المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع إلى التعبير عن دعمهم لحقوق الطفل من خلال استخدام اللون الأزرق في مواقعهم وأنشطتهم.

وتوفر النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة فرصة لتوسيع المشاركة المجتمعية في البرامج المعنية بالأطفال وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والصحية والثقافية والجهات المجتمعية بما يرسخ الاهتمام بالسنوات الأولى باعتباره مجالاً للعمل المشترك ويدعم توفير تجارب نوعية تسهم في تنمية الأطفال وتعزيز دور الأسرة في رحلتهم.

ودعت وزارة الأسرة الأسر ومقدمي الرعاية إلى الاطلاع على برنامج الفعاليات ومواعيدها ومواقعها عبر الموقع الإلكتروني للأسبوع www.ecweek.ae وحسابات الوزارة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة والتعرف إلى الأنشطة المتاحة واختيار ما يناسب أعمار أطفالهم واهتماماتهم.