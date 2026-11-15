غرفة الشارقة تطلق مجموعة عمل قطاع الرعاية الصحية

الشارقة في 15 نوفمبر/ وام / أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مجموعة عمل قطاع الرعاية الصحية بهدف توحيد جهود المؤسسات والشركات العاملة في القطاع وتعزيز تمثيل مصالحها المهنية، وتوفير منصة مؤسسية تتيح رصد احتياجاتها ومناقشة التحديات التي تواجهها، ورفع مقترحاتها إلى الجهات المعنية بما يدعم النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي ويسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية في الإمارة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التواصل مع مجموعات الأعمال وتفعيل دورها في تمثيل القطاعات الاقتصادية المختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التمثيلية للمجموعة الذي عقدته غرفة الشارقة، وترأسه عبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، بحضور عدد من المسؤولين بالغرفة، والدكتور سني كوريان رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الرعاية الصحية إلى جانب عدد من الأعضاء الممثلين للمنشآت الطبية والصحية العاملة في الإمارة.

واستعرض المشاركون في الاجتماع خبراتهم المهنية ومجالات عملهم والجهات التي يمثلونها بما يعزز التواصل المباشر بين المؤسسات الصحية ويفتح المجال أمام الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية التي تضمها اللجنة في إثراء النقاشات وتحديد الأولويات المرتبطة بتطوير القطاع.

وتم مناقشة دور اللجنة التمثيلية في تعزيز التواصل والتنسيق بين المؤسسات الصحية والجهات المعنية وتفعيل آليات العمل المشترك بما يتيح تمثيل القطاع الخاص والتعبير عن احتياجاته وأولوياته بصورة منهجية إلى جانب رصد التحديات التي تواجه المنشآت الطبية والصحية ومناقشة السبل الكفيلة بمعالجتها من خلال مقترحات وحلول تستند إلى الخبرات المتخصصة والممارسات المهنية.

وأكد عبدالعزيز الشامسي أن تشكيل اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الرعاية الصحية، يأتي في إطار توجه الغرفة نحو تطوير آليات عمل مجموعات الأعمال وتعزيز دورها في دعم القطاعات الاقتصادية وتمكين مؤسسات القطاع الخاص من الإسهام في رسم توجهاتها المستقبلية، مشيراً إلى أن قطاع الرعاية الصحية يمثل أحد المجالات الحيوية التي تتطلب تعزيز التكامل بين مختلف الأطراف المعنية وتوسيع مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يدعم نموه ويرفع كفاءته وتنافسيته.

وأضاف أن الغرفة تحرص على توفير قنوات فاعلة للتواصل مع المؤسسات الصحية والاستفادة من خبراتها في تحديد الأولويات التطويرية بما يعزز قدرة الغرفة على نقل مرئيات مجتمع الأعمال إلى الجهات المعنية والمساهمة في تهيئة بيئة أعمال محفزة على التوسع والاستثمار إلى جانب دعم مشاركة المنشآت الصحية في الفعاليات والمنصات المحلية والدولية وتعزيز استفادتها من الخدمات والمبادرات التي تقدمها الغرفة.

وأعرب الدكتور سني كوريان عن شكره وتقديره لغرفة الشارقة على اهتمامها بتشكيل اللجنة وإتاحة المجال أمام المؤسسات الصحية للمشاركة في تطوير القطاع مؤكداً أن وجود لجنة تمثيلية تضم نخبة من المتخصصين والكفاءات الطبية يتيح الاستفادة من الخبرات المتنوعة وتكوين رؤية أكثر شمولاً حول واقع القطاع واحتياجاته بما يساعد على تحديد الأولويات التي تستحق التركيز خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية توظيف هذه الخبرات في مناقشة القضايا المشتركة التي تواجه المنشآت الصحية وتعزيز التواصل بين مختلف المؤسسات العاملة في القطاع.