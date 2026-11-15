انطلاق النسخة الرابعة من السوبر الإماراتي القطري 17 ديسمبر بمشاركة 8 أندية

الدوحة في 15 نوفمبر/ وام / أعلنت اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي القطري لكرة القدم، إقامة النسخة الرابعة من البطولة، من 17 إلى 20 ديسمبر 2026، بمشاركة 8 أندية، بواقع 4 أندية من كل دولة، تتنافس في 4 مباريات على 4 ألقاب.

وتنطلق منافسات البطولة يوم الخميس 17 ديسمبر المقبل بمواجهة تجمع الشمال القطري، وصيف دوري نجوم بنك الدوحة، وشباب الأهلي، وصيف دوري أدنوك للمحترفين، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن مباراة درع التحدي، الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات.

ويستضيف استاد هزاع بن زايد يوم الجمعة 18 ديسمبر مباراة درع السوبر، التي تجمع العين، بطل دوري أدنوك للمحترفين، والسد القطري، بطل دوري نجوم بنك الدوحة، الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتتواصل المنافسات يوم السبت 19 ديسمبر بإقامة مباراة كأس التحدي، التي تجمع الريان القطري، ممثل كأس قطر، والوحدة ، بطل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، على استاد أحمد بن علي، الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتُختتم منافسات النسخة الرابعة يوم الأحد 20 ديسمبر بمواجهة الجزيرة، وصيف كأس رئيس الدولة، والغرافة القطري، بطل كأس الأمير، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن مباراة كأس السوبر، الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتأتي البطولة في إطار تعزيز التعاون الرياضي بين دولة الإمارات ودولة قطر، وتوطيد الروابط بين أندية البلدين، بما يسهم في دعم تطور كرة القدم الخليجية.