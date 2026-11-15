"سياحة عجمان" توسع شراكاتها الدولية في المعرض العالمي لـ "سياحة الحوافز" ببرشلونة

عجمان في 15 نوفمبر/ وام / تشارك دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، بالمعرض العالمي لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات 2026، الذي تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية، من 15 إلى 20 نوفمبر الحالي، في خطوة تعزز حضور الإمارة على خريطة وجهات الأعمال والفعاليات الدولية.

وتأتي المشاركة ضمن توجه الدائرة لتعزيز مكانة عجمان بوصفها وجهة متكاملة لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات من خلال عرض مقوماتها السياحية والفندقية، وبناء شراكات مع الجهات والشركات العاملة في قطاع الأعمال والسفر عالمياً.

وتركز المشاركة على إبراز المقومات التي تؤهل عجمان لاستقطاب الفعاليات الدولية، من بنية تحتية حديثة، ووجهات سياحية متنوعة، وخبرات فندقية متطورة، وبيئة داعمة لتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات. كما توفرالمشاركة فرصة للقاء منظمي الفعاليات وممثلي الوجهات والمؤسسات المتخصصة في هذه المجالات، وبحث مجالات التعاون التي تفتح آفاقاً جديدةأمام قطاع السياحة في الإمارة.

وتعمل الدائرة من خلال هذه المشاركة على بناء علاقات مع شركاء جدد، وتعزيزحضور عجمان لدى الأسواق والجهات الدولية المعنية بسياحة الأعمال، الي جانب إتاحة المجال لشركائها لعرض خدماتهم ومقوماتهم أمام المختصين في القطاع، ويسهم هذا التواصل في توسيع فرص التعاون والتعريف بتجارب الإمارة بوصفها وجهة تجمع بين الضيافة والمقومات السياحية والقدرة على استضافة مختلف الفعاليات.

وتنظم الدائرة على هامش المعرض فعالية للتواصل وبناء الشراكات (Networking) غدا، بحضور نخبة من وكلاء السفر وشركات إدارة الوجهات وممثلي الإعلام السياحي وخبراء برامج الحوافز، بهدف تعريفهم بإمارة عجمان ومقوماتها السياحية وتعزيز فرص التعاون معها.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، إن المشاركة في المعرض تتيح للدائرة التواصل مع الجهات التي تسهم في رسم توجهات قطاع الاجتماعات والفعاليات، والتعريف بما تمتلكه عجمان من مقومات وتجارب سياحية كما تمثل فرصة لتعزيز الشراكات مع منظمي الفعاليات وممثلي القطاع، وربطهم بشركاء الدائرة المحليين، مشيراً إلي الحرص على أن تكون المشاركات الخارجية منصةً لإبراز تنوع الإمارة، واستكشاف فرص جديدةتدعم نمو القطاع السياحي وتوسع حضوره في الأسواق الدولية.

ويشارك مع الدائرة في المعرض كل من غرفة عجمان، وفندق باهي قصرعجمان، ومنتجع عجمان سراي، وفيرمونت عجمان، وشركة رضا الدولية للسياحة والسفر، وشركة مسندم للمغامرات والسفر.