مركز شباب أم القيوين يعزز الهوية الوطنية والتكافل بين الأجيال

أم القيوين في 15 نوفمبر/ وام / نفذ مركز شباب أم القيوين في فلج المعلا، خلال "عام الأسرة 2026"، مجموعة من المبادرات والبرامج المجتمعية التي استهدفت الشباب والأسر وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وركزت على تعزيز التواصل بين الأجيال وترسيخ الهوية الوطنية وتنمية المهارات الحياتية وتشجيع العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.

وجاءت البرامج لتعزيز دور الشباب في المجتمع، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، وتوفير أنشطة تجمع أفراد الأسرة ومختلف الفئات العمرية، بما يدعم التماسك المجتمعي ويعزز قيم المسؤولية والتراحم والتكافل.

وشملت المبادرات "ملتقى الأسرة.. جذور وهوية" بمشاركة 137 شخصاً، و"احتفالية حق الليلة" بمشاركة 256 طالباً، إلى جانب مبادرة "زاد للمير الرمضاني" التي استهدفت 26 أسرة، و"مائدة العطاء" بمشاركة 112 شخصاً، بما يعزز قيم التكافل والتراحم والتضامن المجتمعي.

ونظم المركز برامج وجلسات حوارية، تناولت التواصل الأسري الفعال واستقرار الأسرة والصحة النفسية وجودة الحياة، إلى جانب ورش لترسيخ السنع الإماراتي وتعريف الشباب بالموروث الوطني، شملت آداب الضيافة والقهوة الإماراتية واللباس التقليدي وفنون التحية، بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بهويتها الثقافية وقيمها المجتمعية.

وامتدت المبادرات إلى رعاية كبار المواطنين وتعزيز التواصل بين الأجيال، من خلال برامج "مجالس الذكر نور وهداية" التي استفاد منها 64 شخصاً، وورش مشتركة جمعت الشباب وكبار المواطنين لتبادل الخبرات والمعارف. كما نفذ المركز مبادرة "دوار الشمس"، التي استهدفت 16 مشاركاً من أصحاب الهمم وأسرهم، بهدف تعزيز دمجهم ومشاركتهم في الأنشطة المجتمعية.

وشملت البرامج التي نفذها المركز أنشطة رياضية وبيئية وتوعوية، من بينها بطولة الكرة الطائرة بمشاركة 149 شاباً، وورشة الإسعافات الأولية وتعزيز السلامة بمشاركة 119 شخصاً، إلى جانب برامج للتوعية بمخاطر المخدرات وتعزيز القيم الوطنية وتنمية مهارات الابتكار والتفكير المستقبلي لدى الشباب والأسر.

وتتضمن التوجهات المستقبلية للمركز توسيع نطاق المبادرات الأسرية والتطوعية، وتطوير البرامج المشتركة بين الشباب وكبار المواطنين، وتعزيز الأنشطة الدامجة لأصحاب الهمم، وتنظيم لقاءات وورش دورية في مجالات الصحة النفسية والهوية الوطنية والمهارات الحياتية، بما يضمن استدامة أثر البرامج وتوسيع المشاركة المجتمعية.

وتعكس المبادرات اهتمام مركز شباب أم القيوين، ببناء جسور التواصل بين الأجيال وتعزيز الهوية الوطنية والعمل التطوعي، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة وتماسك المجتمع.