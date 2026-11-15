مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو يشهد منافسات مميزة وحضوراً جماهيرياً واسعاً في يومه الثاني

أبوظبي في 15 نوفمبر/ وام / واصل مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، المقام ضمن فعاليات النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، تأكيد مكانته منصةً رائدة لاكتشاف المواهب وصقل الأبطال ونشر رياضة الجوجيتسو بين الأجيال الناشئة، إذ شهدت منافساته اليوم، في "مبادلة أرينا"، مشاركة واسعة للأطفال من مختلف الأندية والأكاديميات المحلية والدولية، وسط حضور جماهيري كبير وتشجيع عائلي أضفى على النزالات أجواءً حماسية مميزة.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتستمر حتى 21 نوفمبر ، بمشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة، بما يعكس مكانتها كأكبر تجمع عالمي لرياضة الجوجيتسو.

وشهدت منافسات اليوم نزالات فئتي الأطفال 1 و 3 للبنين والبنات من مختلف الأحزمة، حيث قدم المشاركون مستويات فنية متميزة عكست تطور مهاراتهم، بينما حرصت العائلات والمدربون على مؤازرة اللاعبين وتقديم الدعم لهم طوال المنافسات.

حضر منافسات اليوم سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وسعادة عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل، وسعادة سالم مبارك الراشدي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد سعادة يوسف عبدالله البطران، وسعادة محمد بن دلموج الظاهري، وحميد محمد بخيت الكتبي، ومحمد حسين المرزوقي، وأحمد محمد الشيراوي الحرمي، رئيس التواصل والمشاركة في الهيئة، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، ونورة المنهالي، مدير مكتب التدريب في مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة والداعمة.

وأكد سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن منافسات المهرجان تمثل امتداداً لجهود الاتحاد في توسيع قاعدة ممارسي الجوجيتسو، وترسيخ ثقافة اللعبة بين الأطفال، وتوفير بيئة رياضية متكاملة تسهم في إعداد أجيال جديدة من الأبطال، وترفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الواعدة.

وقال إن مشاركة الأطفال في هذه البطولات، تمثل خطوة أساسية في مسيرتهم الرياضية، إذ تمنحهم فرصة تطبيق المهارات التي اكتسبوها خلال التدريب، واكتساب الخبرة في التعامل مع أجواء المنافسات بثقة وانضباط.

وأضاف أن الحضور الدولي الواسع يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها أبوظبي لدى مجتمع الجوجيتسو العالمي، ويوفر للأطفال فرصة الاحتكاك بمدارس وأساليب لعب مختلفة، مؤكداً الحرص على أن يظل المهرجان محطة سنوية ينتظرها اللاعبون الصغار وعائلاتهم، لما يوفره من تجربة رياضية متكاملة تسهم في تعزيز ارتباطهم بهذه الرياضة، وترسيخ قيمها النبيلة القائمة على الانضباط والتحمل والصبر والثقة بالنفس وقوة الشخصية والتركيز.

وقال سعادة سالم مبارك الراشدي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: نشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على جهوده وحرصه على مشاركة الأطفال في هذه المنافسات، حيث تؤكد الدراسات والأبحاث العلمية أن السنوات الذهبية الأولى من حياة الطفل تشكل الأساس لتعلمه ونموه، وأن كل لحظة في هذه المرحلة تمثل فرصة للتعلم والاكتشاف وبناء الثقة بالنفس ورغم بساطة هذه اللحظات، فإن لها أثراً أساسياً في تنمية قدرات الطفل وتشكيل شخصيته مستقبلا، وهو ما تجسده مشاركته في مثل هذه الأنشطة الرياضية التي تسهم في تعزيز ثقته بنفسه وتنمية قدرته على التفاعل مع محيطه واكتساب مهارات جديدة.

وشهدت منافسات اليوم لحظة إنسانية مؤثرة تمثلت في صعود الطفل زايد مصطفى سالم الفهادي إلى منصة التتويج وسط تصفيق الحضور، في لفتة جسدت قيم التضامن والأمل التي يرسخها المجتمع الإماراتي. ويحمل زايد، الذي ولد في الثاني من ديسمبر خلال عام زايد، قصة ملهمة في مواجهة التحديات الصحية، إذ يتلقى العلاج بدعم من "صندوق نهر الحياة" التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجاءت مشاركته في مراسم التتويج لتمنحه لحظة استثنائية ورسالة تؤكد أن البطولة لا تحتفي بالإنجاز الرياضي فحسب، بل تجسد أيضاً معاني الشجاعة والصبر والإصرار.

وأعرب مصطفى سالم الفهادي، والد الطفل زايد، عن بالغ سعادته بهذه المبادرة الإنسانية، مؤكداً أن وقوف ابنه على منصة التتويج بين الأبطال سيظل ذكرى خالدة في وجدان الأسرة، وأن الرياضة تمنح الأطفال الأمل والقوة والثقة لمواجهة التحديات.

وأضاف أن هذه المبادرة تؤكد أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تحتفي بالإنسان وقيم العطاء والتكافل إلى جانب احتفائها بالإنجاز الرياضي، معرباً عن خالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على رعايتها واهتمامها بالإنسان، وللهلال الأحمر الإماراتي وصندوق نهر الحياة على دعمهما لرحلة علاج زايد، وللاتحاد على هذه المبادرة التي أدخلت الفرحة إلى قلب نجله.

وتختتم غداً الاثنين منافسات المهرجان بإقامة نزالات الحزام الأبيض لفئات الأشبال والناشئين والشباب من البنين والبنات، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، على أن تنطلق يوم الثلاثاء منافسات فئة الأساتذة.