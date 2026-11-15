الكويتي عبيد العجمي يحصد ذهبية أبوظبي للجوجيتسو للعام الثاني

أبوظبي في 15 نوفمبر/ وام / نجح اللاعب الصاعد الكويتي عبيد العجمي، لاعب أكاديمية جريسي باها الأحمدي، في تحقيق 20 ميدالية ذهبية خلال عام ونصف من ممارسة رياضة الجوجيتسو، في مسيرة رياضية حافلة بالإنجازات رغم صغر سنه، توجها اليوم بالفوز بالميدالية الذهبية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو للعام الثاني على التوالي.

ويبلغ العجمي من العمر 10 سنوات، وتمكن خلال فترة قصيرة من إثبات حضوره في منافسات الجوجيتسو، من خلال مشاركاته في بطولات أقيمت في الكويت وقطر وتركيا والإمارات، ليضيف إلى رصيده مجموعة من الميداليات الذهبية، كان أبرزها التتويج مرتين متتاليتين في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأكد العجمي أن فوزه بذهبية البطولة للعام الثاني على التوالي يمثل إنجازاً مهماً بالنسبة له، مشيراً إلى أن حبه لرياضة الجوجيتسو وتشجيع مدربيه كانا من أبرز العوامل التي دفعته إلى الاستمرار في التدريب والمشاركة في البطولات.

وقال إن ممارسة الجوجيتسو أسهمت في تعزيز ثقته بنفسه، وساعدته على تطوير مستواه وتحقيق العديد من الإنجازات خلال فترة قصيرة، معرباً عن سعادته بحصد الميدالية الذهبية مجدداً في أبوظبي.

ووجه العجمي الشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو على التنظيم المتميز للبطولة وحسن الاستقبال، كما أعرب عن تقديره لمدربيه ناصر عبدالكريم، وعبدالله السليم، وبرونو، ونيكولاس، على دعمهم المتواصل ومساهمتهم في تطوير مستواه.

وأكد ناصر عبدالكريم مدرب أكاديمية جريسي باها الأحمدي، أن عبيد العجمي يعد من اللاعبين المميزين في الأكاديمية، نظراً لشغفه الكبير برياضة الجوجيتسو وحرصه على التدريب والمشاركة في المنافسات، مشيراً إلى أن ثقته العالية بنفسه كانت من أبرز العوامل التي ساعدته على تحقيق الميداليات الذهبية.

وأوضح أن فوز العجمي بذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو للمرة الثانية على التوالي، يمثل مصدر فخر للأكاديمية وللكويت، لافتاً إلى أن الفريق حقق 9 ميداليات ذهبية حتى الآن في النسخة الحالية، من بينها ذهبيتان في فئة الأطفال عن طريق عبيد العجمي ومحمد عبدالعزيز العازمي.

وأشاد بالمستوى التنظيمي للبطولة، موجهاً الشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو على الجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث العالمي، مؤكداً أن الإمارات تواصل تقديم نموذج متميز في تنظيم البطولات الرياضية، وأن المستوى التنظيمي للنسخة الحالية يعكس الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة في هذا المجال.