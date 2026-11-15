جامعة زايد بدبي تطلق 88 مبادرة لتعزيز الابتكار التطبيقي

دبي في 15 نوفمبر/ وام / نفذت جامعة زايد بدبي، 88 مبادرة، ضمن مشاركتها في "الإمارات تبتكر 2026"، بهدف تعزيز الابتكار التطبيقي لدى الطلبة، وتنمية قدراتهم على تطوير حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية والتقنية والاقتصادية، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

ويتضمن برنامج الجامعة، الذي يمتد طوال شهر نوفمبر الحالي، هاكاثونات ومعارض للمشروعات وأنشطة بحثية وورش عمل تفاعلية ومسابقات وتحديات بالتعاون مع جهات متخصصة، تتيح للطلبة تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية وحلول قابلة للتطبيق.

وأكد الدكتور كيفن هول، مدير جامعة زايد، أن مشاركة الجامعة تعكس التزامها بدعم توجهات الدولة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار، من خلال مبادرات تجمع بين التعليم الأكاديمي والبحث العلمي والشراكات المجتمعية.

وقال إن المبادرات تتيح للطلبة التعامل مع تحديات واقعية بالتعاون مع شركاء الجامعة، وتطوير حلول ذات قيمة اقتصادية واجتماعية، بما يعزز جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل.

ويبرز ضمن البرنامج مشروع "ZU Solves"، الذي يجمع طلبة من تخصصات مختلفة لتطوير حلول في مجالات الذكاء الاصطناعي والصحة والسلامة والاستدامة والتوعية بمخاطر الهندسة الاجتماعية.

ويشمل البرنامج هاكاثوناً بالتعاون مع شركة "أثر بلس" لتطوير نماذج تقنية أولية، وهاكاثون الذكاء الاصطناعي المساعد للخدمات الحكومية الذكية، الذي يستكشف توظيف الأنظمة الذكية في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين.

وفي مجال الاستدامة، يشارك الطلبة في مبادرة "الابتكار من أجل الأثر"، لتطوير حلول تتعلق بإدارة النفايات والمياه والطاقة داخل الحرم الجامعي.

وتنسجم المبادرات مع استراتيجية جامعة زايد للفترة 2026–2029، التي تركز على تنمية قدرات الطلبة وتعزيز البحث العلمي والابتكار وتوسيع الشراكات مع القطاعات الحكومية والصناعية والأكاديمية، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على دعم مسيرة التنمية المستدامة.