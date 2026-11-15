راشد بن حميد يحضر أفراح عبيدالله والسويدي

دبي في 15 نوفمبر/ وام / حضر الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله بن محمد إبراهيم عبيدالله، في مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة زفاف نجله إبراهيم إلى كريمة سلطان بن أحمد بن محمد السويدي.

وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة زوجية مكللة بالمودة والسعادة والاستقرار.

كما حضر حفل الاستقبال، الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، اللذين باركا للعريسين وذويهما، متمنيين لهما حياة زوجية هانئة وسعيدة.