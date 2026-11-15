رئيس جمعية الإمارات للمكتبات يكشف حكايات كتب عربية طُبعت قبل أكثر من قرن

الشارقة في 15 نوفمبر / وام / أكد فهد علي المعمري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات أهمية تتبع تاريخ الطبعات الأولى للكتب العربية والتعرف إلى المطابع التي أصدرتها والمراجع التي وثّقت ظهورها مستعرضاً تجربته الممتدة لنحو 35 عاماً في جمع الكتب وتأسيس مكتبته المنزلية التي تضم قرابة 12 ألف عنوان بينها نسخ أصلية ونادرة من إصدارات القرن التاسع عشر.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "في أثر الكتب النادرة" نظمتها مكتبات الشارقة العامة ضمن برنامجها الثقافي في الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي حيث تناول المعمري المعايير التي تحدد ندرة الكتب وأبرز المراجع المتخصصة في توثيق المطبوعات العربية القديمة مستشهداً بنماذج من مقتنياته وقصص وصول بعض المؤلفات العربية إلى المطابع الأوروبية وما شهدته من طبعات وإصدارات متعددة على امتداد عقود.

وأوضح المعمري أن الزمن يُعد أحد المعايير الأساسية لتحديد ندرة الكتاب إذ تكتسب الكتب التي يتجاوز عمرها مئة عام أهمية تاريخية غير أن درجة ندرتها تختلف وفق العنوان وعدد النسخ الموجودة منه فقد يبلغ عمر الكتاب 120 عاماً وتظل منه أكثر من مئة نسخة موزعة على مكتبات العالم بينما يمكن أن يُصنّف إصدار حديث ضمن الكتب شديدة الندرة إذا صدر في طبعة تذكارية أو سنوية محدودة أو عن جهة حكومية ومنها الدواوين الملكية.

وتناول المعمري المصادر التي يستعين بها المهتمون بالكتب النادرة للتعرف إلى تاريخ الإصدارات وطبعاتها الأولى وفي مقدمتها "معجم المطبوعات العربية والمعربة" ليوسف سركيس الذي يوثق المطبوعات حتى عام 1927 ويُعد مرجعاً مهماً للباحثين في تاريخ النشر العربي إضافة إلى كتاب "اكتفاء القنوع بما هو مطبوع" لإدوارد فنديك الصادر عام 1896.

وتوقف فهد المعمري عند أهمية دراسة تاريخ المطابع الأوروبية مشيراً إلى طبعات يوهان غوتنبرغ والطبعات الإيطالية ومنها طبعات ميديتشي التي شهدت إصدار العديد من الكتب العربية خلال القرن السادس عشر مؤكداً أهمية هذه المصادر في التعرف إلى مواقع الكتب النادرة وتتبع تاريخ طباعتها.