إعلان أسماء الفائزين في الدورة الخامسة من جائزة "كنز الجيل"

أبوظبي في 15 نوفمبر / وام / أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أسماء الفائزين في الدورة الخامسة من جائزة "كنز الجيل"، التي أطلقها المركز للاحتفاء بالأعمال الشعرية النبطية، وإحياء موروث الشعر والتراث الشعبي وقيمه، وتشجيع البحوث والدراسات المرتبطة به، وتكريم الأعمال الإبداعية التي تسهم في صونه وإعادة تقديمه برؤى معاصرة.

وعكست الأعمال الفائزة القيم الثقافية والاجتماعية الأصيلة التي يجسِّدها شعر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وتوجَّه معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتهنئة إلى الفائزين، تقديراً لما قدّموه من أعمال مميزة تثري المكتبة العربية بروافد نوعية من الشعر النبطي والتراث الشعبي ، مثمنا جهود مركز أبوظبي للغة العربية، واللجنة العليا لجائزة "كنز الجيل".

وقال معاليه: "تعكس جائزة (كنز الجيل) رؤيتنا الرامية إلى صون الإرث الفكري والشعري الخالد للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وضمان استدامته مصدراً متجدداً لإلهام الأجيال، ومن خلال دعم الإبداع والأبحاث والقراءات المعاصرة لهذا الموروث، تسهم الجائزة في تعزيز حضور الشعر النبطي والتراث الشعبي في المشهد الثقافي، وتمد جسوراً لتقديم أفكاره وقيمه الأصيلة إلى الجمهور".

وأكد أن الجائزة تجسد مكانة أبوظبي بوصفها منارةً للاحتفاء بهذا الموروث الأدبي العريق، وحاضنةً للشعراء والباحثين والمبدعين الذين يحملون رسالة صونه وتطويره ونقله إلى الأجيال المقبلة».

وفاز بالجائزة عن فرع «المجاراة الشعرية» الشاعر علي الخوار، من دولة الإمارات، لمجاراته قصيدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، «يا ذعذاع الهبايب»، إذ تميّزت قصيدته بالأصالة والصدق والوفاء، واستطاع أن يستحضر فيها روح القصيدة الأصيلة، وحافظ على خصوصية الصوت الشعري، في نصٍّ تآلفت فيه جزالة العبارة مع عذوبة الإيقاع، وعمق الإحساس.

وعن فرع «الفنون» فازت الفنانة منيره ناجي، من دولة الإمارات عن لوحتها «ريم العزايب»، التي عكست دراية بعناصر العمل الفني التشكيلي، وخبرة مميزة في استخدام الخامات اللونية بطبقاتها ودرجاتها المختلفة، ومهارة في استخدام الحرف العربي ولا سيما الخط الكوفي القديم.

ونال الجائزة عن فرع «الدراسات والبحوث» الباحث سرور خليفة الكعبي، من دولة الإمارات، عن كتابه «قاموس فصيحِ الكلمات في حديث أهلِ الإمارات»، الصادر عن «نبطي للنشر» 2026، الذي ضمّنه أغلب الكلمات المستخدمة في لهجة أهل الإمارات، وأرجعها إلى أصولها في اللغة العربية، مستشهداً بما توافر له من أشعار وأمثال وأقوال، في عمل موسوعي يبلغ 1228 صفحة، رتبت فيه الكلمات ترتيباً أبجديّاً.

وعن فرع «الإصدارات الشعرية» فاز الشاعر حسّان الحوسني، من سلطنة عُمان، عن ديوانه «صبّار» الصادر عن دار "نثر" 2026، الذي يعدّ تجربة شعرية واعدة، تتسم بنضج اللغة، وجمال الصورة الشعرية، وعمق المعاني، مع تنوّع في الموضوعات والأساليب الفنية. ونجح الشاعر في توظيف الموروث الشعبي، والهوية، والذاكرة، والمكان ضمن رؤية معاصرة، مع المحافظة على خصوصية الشعر الشعبي وأصالته، وإظهار قدرة واضحة على التجديد في البناء والتعبير.

واختارت الجائزة الشاعر محمد سعيد الرقراقي المزروعي، من دولة الإمارات، لمنحه لقب الشخصية الإبداعية، تقديراً لريادته الشعرية، إذ يمثل امتداداً لجيل شعراء حافظوا على الموروث الشعري الأصيل، ونجحوا في توثيق ملامح الحياة البدوية وقيمها وعاداتها، وموروثها الثقافي والاجتماعي. ويُعدّ الشاعر المولود في عام 1935 في منطقة الظفرة، من أبرز الأسماء التي أسهمت في إثراء المشهد الشعري الإماراتي.

وأشار سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، إلى أن اتساع المشاركات الدولية في دورة هذا العام يعكس المكانة المتنامية للجائزة، وحضورها على خريطة التقدير الأدبي للشعر النبطي والتراث الشعبي.

وقال سعادته: «أسهمت جائزة «كنز الجيل»، منذ انطلاقها، في تعزيز حضور الشعر النبطيّ والتراث الشعبي، وسلّطت الضوء على أثرهما في ترسيخ الهوية الثقافية، وحفزت الكتّاب والفنانين والباحثين على مواصلة رفد هذا اللون المتميز من الإبداع العربي بإنتاجات جديدة تحفظ القيم وتواكب العصر ومتطلباته. وأظهرت الأعمال الفائزة قدرة هذه الأشكال التعبيرية على صون القيم الثقافية، مع مواصلة تطورها وتفاعلها مع الجمهور المعاصر. وهذا دأب كل فن أصيل»

وتوجَّهت الدكتورة عائشة الشامسي، رئيسة اللجنة العليا للجائزة، بالتهنئة إلى الفائزين، وقالت: «إن الإبداعات التي كرمتها الجائزة في هذه الدورة تُسهم في إثراء المشهد الثقافي العربي، وتقدّم للقرّاء والباحثين أعمالاً جادة تستلهم الموروث الشعري النبطي والشعبي، وتعيد قراءته برؤى معاصرة. كما تفتح أمام المبدعين آفاقاً أرحب للتجديد والتعبير، بما يضمن استمرارية هذا الإرث الأدبي بوصفه جزءاً أصيلاً من الهوية العربية والخليجية، وجسراً يصل الأجيال الجديدة بجذورها الثقافية».

ويقام حفل التكريم في قصر المويجعي التاريخي في العين 17 نوفمبر الجاري ، بالتزامن مع انطلاق الدورة الـ17 من «مهرجان العين للكتاب»، الذي يستمر حتى 23 نوفمبر 2026.