الأب والابنة يتنافسان على الذهب في عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

أبوظبي في 15 نوفمبر / وام/ بينما يكتفي كثير من الآباء بمتابعة أبنائهم من المدرجات، اختار دينيس ياكوفليف أن يكون إلى جانب ابنته ألكسندرا داخل أجواء منافسات عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو نفسها منافساً لا مشجعا .

في بطولة تجمع آلاف اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، لا تقتصر الحكايات على النزالات والميداليات، بل تمتد لتروي قصصاً إنسانية تصنعها الروابط الأسرية والإصرار على تحقيق الأحلام.

وبين هذه القصص، يلفت الأب الكازاخستاني دينيس وابنته ألكسندرا الأنظار، وهما يخوضان معاً تجربة استثنائية في النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، يحملان فيها حلماً واحداً، هو العودة إلى بلادهما بميداليتين ذهبيتين، وهو حلم بدأت ملامحه تكتمل مع اعتلاء ألكسندرا منصة التتويج وإحرازها الميدالية الذهبية.

وللعام الثاني على التوالي، يشد الاثنان الرحال من كازاخستان إلى أبوظبي، لتنجح ألكسندرا هذه المرة في إحراز ذهبية الحزام الأبيض لوزن 40 كجم، فيما يستعد والدها لخوض منافسات وزن 69 كجم في فئة الحزام البنفسجي للأساتذة يوم 17 نوفمبر ممثلاً فريق "سابسان".

ولم تكن بداية الرحلة في النسخة الماضية كما تمنيا، بعدما خرج كل منهما من المنافسات دون تحقيق الفوز. غير أن تلك التجربة، بما حملته من تحديات، لم تتحول إلى نهاية للحلم، بل أصبحت نقطة انطلاق نحو استعداد مختلف، وإرادة أكبر للعودة والمنافسة بثقة أكبر.

ويستعيد دينيس تفاصيل تلك المشاركة قائلاً: "كانت مشاركتنا العام الماضي الأولى لنا في هذه البطولة، وواجهنا خلالها بعض التحديات، خصوصاً فيما يتعلق بضبط الوزن، ولم يكن استعدادنا الذهني بالمستوى المطلوب. لكننا تعلمنا الكثير من تلك التجربة".

أما ألكسندرا، فتعيش هذه المشاركة بحماس كبير، وترى أن خصوصيتها لا تكمن فقط في خوض إحدى أكبر بطولات الجوجيتسو في العالم، بل في مشاركتها هذه اللحظات مع والدها، الذي يتقاسم معها الشغف والطموح نفسه.

وقبيل خوض نزالاتها وتحقيق حلمها بالذهب، قالت ألكسندرا: "شعرت بحماس كبير لخوض المنافسات اليوم، وسعيدة بتمثيل فريقي. لقد تدربت جديا، وأنا مستعدة لبذل قصارى جهدي، وأن أكون مصدر فخر لبلادي وأسرتي".

ويؤكد والدها أن الدروس التي خرجا بها من مشاركتهما الأولى كانت الأساس الذي بنيا عليه استعداداتهما هذا العام، مضيفاً: "عدنا هذا العام أكثر قوة واستعداداً وإصراراً من أي وقت مضى، وهدفنا المنافسة على اعتلاء منصة التتويج والعودة، إلى كازاخستان بميداليتين ذهبيتين".

ورغم أن الهدف الرياضي يبقى حاضراً، فإن دينيس يرى أن قيمة البطولة تتجاوز حدود المنافسة، إذ تمنح المشاركين فرصة للالتقاء بلاعبين وعائلات من مختلف أنحاء العالم، في أجواء تعكس روح الجوجيتسو القائمة على الاحترام والتواصل الإنساني.

وتوجه بالشكر إلى منظمي البطولة على إتاحة هذه الفرصة الرائعة للتعارف وبناء صداقات وعلاقات جديدة، والعمل معاً على تطوير رياضتنا. فالجوجيتسو أكثر من مجرد رياضة، إنها مجتمع يجمع الناس، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً منه".

وبعد أن كتبت ألكسندرا بالذهب أولى صفحات هذه الحكاية، ينتظر والدها دوره على البساط على أمل أن يكتمل الحلم الذي جمعهما في أبوظبي.