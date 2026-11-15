"دبي للمرأة" تنظم ورشة "صحتك تبدأ بوعيك" لموظفات "التعليم العالي"

دبي في 15 نوفمبر /وام/ نظمت مؤسسة دبي للمرأة، ورشة عمل بعنوان "صحتك تبدأ بوعيك" بمشاركة عدد من موظفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي بالصحة النفسية وجودة الحياة لدى المرأة، وتزويدها بالمعارف والأدوات التي تساعدها على التعامل مع متطلبات الحياة اليومية وتحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية.

وقدمت الورشة نادية المهيري، خبيرة علم النفس الإيجابي ومديرة مؤسسة نادية المهيري لاستشارات جودة الحياة، وتناولت خلالها عدداً من الموضوعات المرتبطة بالوعي بالذات وأهمية فهم العلاقة بين الأفكار والمشاعر وانعكاساتها على نظرة الإنسان إلى المواقف المختلفة وطريقة تعامله معها.

كما تطرقت إلى أهمية التعرف على العوامل التي تؤثر في الحالة النفسية وكيفية التعامل مع المواقف والتحديات اليومية، إلى جانب مجموعة من الأساليب العملية التي تساعد على التعامل معها بوعي وهدوء، واستعرضت عدداً من العادات اليومية التي تسهم في الحفاظ على الصحة وجودة الحياة من بينها الاهتمام بالنوم والتغذية وممارسة الحركة والحرص على العلاقات الاجتماعية.

كما تضمنت الورشة أنشطة تطبيقية ساعدت المشاركات على تحديد خطوات عملية للاستفادة مما تناولته في حياتهن اليومية.

وتأتي هذه الورشة ضمن أنشطة مؤسسة دبي للمرأة التي تتناول موضوعات متنوعة في المجالات النفسية والاجتماعية والمهنية وتتيح للمرأة فرصاً للتعلم والتفاعل والاستفادة من الخبرات المتخصصة بما يدعم تطورها الشخصي والمهني.