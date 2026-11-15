بلدية دبي تروي ملامح المدينة في 2040 ضمن مشاركتها في "أسبوع دبي للمستقبل"

دبي في 15 نوفمبر /وام/ تشارك بلدية دبي في "أسبوع دبي للمستقبل"، بصفتها شريكاً إستراتيجياً، حيث تنظم جلسة محاكاة بعنوان "دبي المدينة التي لا تنام" ضمن منصة حوار يروي فيها ستة من شباب البلدية 24 ساعة في دبي عام 2040 عبر ست محطات تُمثِّل مسارات عمل البلدية وتشمل التخطيط والحوكمة وتنظيم وترخيص المباني والمرافق العامة والنفايات والصرف الصحي والبيئة والصحة والسلامة وخدمات الدعم المؤسسي.

وتنظم "الأسبوع" مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل" بحضور أكثر من 10 آلاف من المُشاركين والخبراء وصُناع القرار والسياسات والمبتكِرين من حول العالم.

وستعلن البلدية خلال الأسبوع عن 4 إطلاقات وشراكات جديدة في الابتكار والاستدامة والبيانات المكانية وتمكين القطاع الخاص من اختبار الحلول في المدينة نفسها والانتقال بها من الرؤية إلى التنفيذ.

وتُشارك البلدية في عدد من الجلسات الحوارية في ملتقى "ستارز" بعنوان "المدينة كدليل: لماذا تشكّل البيانات الحكومية أساساً للبحث الحضري؟" وجلسة مغلقة ضمن "Peer Foresight Group" لتبادل الإشارات بين ممارسي الاستشراف الحكومي إلى جانب جلسة "هل انتهى عصر التشريعات؟" في "منصة تشريعات المستقبل"، كما تُشارك في لجنة تحكيم المشاريع الريادية المشاركة حول مرونة الغذاء وسلاسل الإمداد في المنصة ذاتها.

وينضم 6 من شباب البلدية وشاباتها إلى حوارات متخصصة تجمع نخبة العقول التي ترسم سيناريوهات المستقبل خلال الأسبوع.

وتسلط مشاركة بلدية دبي في "الأسبوع" الضوء على النهج المؤسسي والريادي الذي تتبناه في بناء الجاهزية الاستباقية للمدينة واستشراف التحولات قبل وقوعها واعتماد البيانات دليلاً للقرار وفتح الأبواب أمام الشركاء والمبتكرين لاختبار الحلول في المدينة نفسها وإشراك الشباب في تصميمها بما ينعكس على جودة الخدمات والبنية التحتية وجودة حياة سكان دبي وزوارها ويرسخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل التي تضع الإنسان وجودة حياته في صميم أولوياتها التنموية والحضرية.

وأكد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام البلدية، أن دبي رسخت مكانتها مدينة نموذجية للمستقبل مستلهمةً رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن المستقبل ملكٌ لمن يتخيله ويصممه ويصنعه ولمن يستبق التحولات ويبادر لتصميم حلول تحول الرؤى الطموحة إلى إنجازات ملموسة تؤثر في حياة المدينة والإنسان والمجتمع.

وقال معاليه إن المدينة الجاهزة للمستقبل تقرأ التحول مبكراً وتستعد له وإن البلدية تقدم خلال أسبوع دبي للمستقبل نموذجها الرائد في تعزيز جاهزية المدينة، بنهج استشرافي يسبق الحدث وبيانات تسند القرار وشباب يصممون الحلول وشراكات تنقل ذلك كله من الفكرة إلى مشاريع على أرض الواقع.

وأضاف أن شباب بلدية دبي سيقودون مشاركتها في الحدث وسيطرحون أفكارهم ورؤاهم لتطوير الحلول والمبادرات والمشاريع، باعتبار أن من سيعيش في دبي في العام 2040 هو من سيشارك في رسم ملامحها اليوم ضمن منظومة واحدة غايتها الإنسان وجودة حياته ورفاهيته.