ندوة في معرض الشارقة للكتاب تناقش "عتبات السرد الأولى في فضاء القصة القصيرة"

الشارقة في 15 نوفمبر /وام/ أكدت الكاتبتان الإماراتيتان فاطمة المراشدة، وجواهر اليماحي، الفائزتان بجائزة غانم غباش للقصة القصيرة في دورتها الـ17، أن الحكاية قد تبدأ أحياناً من مشهد عابر أو سلوك إنساني أو فكرة تستحق أن تتحول إلى نص، مشيرتان إلى أن ملامح التجربة القصصية تتشكل بين لحظة التقاط الفكرة واختيار عنوانها وبناء شخصياتها واختزال أحداثها.

جاء ذلك خلال ندوة "عتبات السرد الأولى في فضاء القصة القصيرة" ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والأربعين، والتي تحدثت خلالها الكاتبتان عن بدايات الكتابة ومصادر الإلهام واختيار العنوان والفروق الفنية بين القصة القصيرة والرواية.

وأوضحت فاطمة المراشدة، أن الكتابة لا ترتبط بلحظة محددة؛ إذ يمكن لأي سلوك أو موقف اجتماعي أن يثير سؤالاً داخلياً يتحول إلى بداية قصة.

وتطرقت إلى اختيار عنوان مجموعتها "سادن الحرف الأخير" الفائزة بالمركز الثالث بجائزة غانم غباش للقصة القصيرة، مبينة أنها توصلت إليه بعد اكتمال القصص وبعد تفكير في مفردة تحمل دلالة تتصل بعالم المجموعة وما يتضمنه من رموز وقيم ومعانٍ.

وأوضحت أن القصة القصيرة تقوم على الاختزال وتكثيف المعاني والاقتصاد في وصف الشخصيات والأحداث مع الاحتفاظ بالعناصر الضرورية لإيصال الفكرة والقيمة التي يريد الكاتب التعبير عنها، فبدلاً من التوسع في وصف الشخصية وتفاصيلها يستطيع الكاتب اختيار إشارات محددة تكشف ملامحها وتضعها في سياق الحدث.

من جانبها تحدثت جواهر اليماحي، عن مجموعتها القصصية الأولى "أصداء الظلال والضوء" التي احتفلت بتوقيعها بالتزامن مع الندوة وحصولها على المركز الثاني في جائزة غانم غباش للقصة القصيرة في دورتها السابعة عشرة لعام 2026، مستعرضة حضور الذاكرة الإماراتية في قصص المجموعة، وموضحة أنها تستعيد تفاصيل الحياة في الماضي من البحر والغوص والفانوس والمأكولات الشعبية إلى الحارات القديمة وملامح التعليم والعلاقات الاجتماعية باعتبارها صوراً من البيئة التي عاشها المجتمع الإماراتي وما تحمله من ذاكرة وتفاصيل تستحق أن تبقى حاضرة في السرد.

وتحدثت عن اختلاف ذائقة القراء بين من يفضلون التعمق في التفاصيل التي تقدمها الرواية ومن يميلون إلى القصص القصيرة وما تمنحه من تجارب مكثفة ومتنوعة.

وتناول النقاش خلال الندوة القصة القصيرة جداً وعلاقتها بالأشكال الأدبية الأخرى وما إذا كانت امتداداً للقصة القصيرة أم أقرب إلى الشعر في ظل ما تتطلبه من تكثيف شديد يجمع عناصر الحكاية في مساحة محدودة.

وفي ختام الجلسة تحدثت الكاتبتان عن أهمية العنوان بوصفه مدخلاً إلى النص وقدرته على إثارة فضول القارئ وفتح باب التأويل أمامه إلى جانب ضرورة تحقيق التوازن بين العمق الأدبي وسهولة التلقي، وأشارتا إلى أن اختلاف القصة القصيرة عن الرواية لا يعني المفاضلة بينهما فلكل منهما أدواتها وجمهورها فيما تظل قيمة الكتابة في قدرتها على تقديم تجربة إنسانية تصل إلى القارئ وتمنحه ما يدفعه إلى مواصلة القراءة والتأمل.