مشاركون في "الشارقة للكتاب": الموسوعات ذاكرة المعرفة ومرجع الأجيال لحفظ العلم والتراث

الشارقة في 15 نوفمبر /وام/ أكد مشاركون في معرض الشارقة الدولي للكتاب، أنه وعلى الرغم من أننا نعيش في زمن تتدفق فيه المعلومات من مصادر لا حصر لها، بحيث أصبحت المعرفة على بُعد نقرة واحدة عبر الهواتف ومحركات البحث، إلا أن الموسوعات ما زالت تحتفظ بمكانتها بوصفها ذاكرة معرفية منظمة تجمع خلاصة العلوم والتجارب الإنسانية في مراجع متخصصة وشاملة تتيح للباحث والطالب والقارئ العودة إلى المعلومة كلما احتاج إليها.

وقالوا إن دور الموسوعات لا يقتصرعلى تقديم المعرفة بل يتجاوز ذلك إلى حفظ التراث وتوثيق التاريخ ونقل الخبرات إلى الأجيال لتظل مرجعاً لا تنتهي قيمته بانتهاء قراءته.

ورأى عبد الرحيم محمود، من دار "مرايا للنشر والتوزيع"، أن الموسوعات تمثل مرجعاً مهماً لمختلف فئات المجتمع، من الطلاب والمثقفين إلى الباحثين والجامعات والمؤسسات؛ إذ تتيح للقارئ التعرف إلى موضوعات متنوعة بصورة موسعة واستعادة معلومات قد يكون اكتسبها في مراحل سابقة ثم نسيها مع مرور الوقت، مؤكدا أهمية إتاحة الموسوعات بصيغ رقمية، مع الحفاظ على النسخ الورقية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ومشيراً إلى أن الكتاب المطبوع يظل مرجعاً يمكن الرجوع إليه في أي وقت بينما تتيح النسخ الإلكترونية الوصول السريع إلى المعلومات وتدعم عمليات الأرشفة الرقمية.

من جانبه قال عماد الدين رفاعي، صاحب دار "العماد للنشر والتوزيع" في سوريا، إن الموسوعات مفيدة لمختلف فئات المجتمع من الطلاب والمثقفين إلى الباحثين والقراء لما توفره من معلومات موسعة تساعد على فهم الموضوعات واستعادة المعارف التي قد ينساها الإنسان بمرور الوقت، مشيرا إلى أن الموسوعات تمتد لتشمل مجالات متعددة مثل العلوم والثقافة والرياضيات وغيرها، ومؤكداً أن النسخ الورقية تظل ضرورية باعتبارها مراجع يمكن الرجوع إليها في أي وقت ومكان بالتوازي مع أهمية الإصدارات الرقمية والإلكترونية التي تسهم في تسهيل الأرشفة والوصول السريع إلى المعلومات واستخراجها.

بدوره أكد أحمد شكري، صاحب مركز "الراية للنشر والتوزيع"، أن الموسوعة تتميز بشموليتها وقدرتها على تناول الموضوع من جوانبه المختلفة بخلاف الكتاب المتخصص الذي يركز على جانب محدد موضحا ذلك من خلال المقارنة بين كتاب يتناول تاريخ الدولة الأموية وحدها وموسوعة للتاريخ الإسلامي تشمل الدولة الأموية والعباسية وغيرها من الدول وتجمع أحداثها وحكامها وحروبها في مرجع متكامل قد يمتد إلى أجزاء عدة وفق حجم المادة العلمية.

وأشار إلى أن الموسوعة ليست كتاباً يقتنيه القارئ ليقرأه مرة واحدة ثم يضعه جانباً بل مرجع يحتفظ به في مكتبته ويعود إليه كلما احتاج إلى معلومة، مؤكداً أن قيمتها تمتد طوال العام ولا ترتبط بفترة معرض الكتاب وحدها، لا سيما لدى طلاب العلم والمهتمين بالمعرفة.

وقال محمد صادق، مؤسس "الأرشيف العربي" من مصر، إن الموسوعات تمثل حصيلة معرفية واسعة تجمع الكتابات والصور والوثائق في مجلدات متخصصة سواء في المجالات العلمية أو السياسية أو الأدبية أو الفقهية، بما يجعلها أدوات أساسية لخدمة العلم والعلماء وطلاب المعرفة، مشددا على أهمية الحفاظ على الموسوعات الورقية إلى جانب إتاحتها رقمياً، ومعتبراً أن المجلدات الكبرى تحمل قيمة علمية وبصرية وتاريخية وتعكس حجم الجهد الذي يبذله الباحثون والمؤلفون في إعدادها ومراجعتها على مدى سنوات طويلة.

ورأى أن تعدد مراحل المراجعة العلمية واللغوية يعزز موثوقية محتواى الموسوعة ويجعلها مرجعاً أساسياً يمكن العودة إليه، مؤكداً أن التطور التكنولوجي وأدوات الذكاء الاصطناعي لا تلغي الحاجة إلى المراجع العلمية المتخصصة والمدققة.

ولفت إلى أن الموسوعات تمثل مشروعات معرفية ممتدة تحفظ حصيلة العلم والخبرة الإنسانية؛ إذ تظل، مهما تعددت وسائل الوصول إلى المعلومات، قيمة مضافة للمكتبة والبيت والمؤسسة التعليمية والبحثية ومرجعاً يربط الأجيال بمصادر المعرفة والتراث.