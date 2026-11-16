محمد بن سعود يكرّم الجهات الحكومية الفائزة في رأس الخيمة بجائزة "الإمارات تبتكر 2026"

رأس الخيمة في 16 نوفمبر/ وام/ كرّم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، الجهات الحكومية الفائزة على مستوى إمارة رأس الخيمة بجائزة "الإمارات تبتكر 2026"، وذلك ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار التي تتواصل طوال شهر نوفمبر.

وأكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مستمرة في ترسيخ ريادتها العالمية في مجال الابتكار وتنفيذ مبادرات ومشاريع نوعية، تسهم في الارتقاء بآليات العمل الحكومي، بما ينعكس إيجابياً على أداء المؤسسات الوطنية، والقطاعات الحيوية، ويعزز مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات وتجربتها الحضارية والإنسانية.

وقال سموه إن الابتكار سيبقى أولوية في عمل حكومة رأس الخيمة، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير مستوى الخدمات، واستدامة المشاريع التنموية ورفاه الإنسان بما ينسجم مع مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030.

وهنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، الجهات الفائزة بجائزة "الإمارات تبتكر 2026"، معرباً عن فخره بالكوادر الوطنية، وأصحاب الأفكار الخلاقة الذين يؤمنون بأن النجاح الحقيقي يتمثل في بذل الجهود المخلصة لتلبية تطلعات المجتمع، والبناء على ما تحقق لمواصلة رحلة الإنجاز والتميز.

وشمل التكريم هيئة رأس الخيمة للمواصلات الفائزة بفئة أفضل جهة حكومية مبتكرة، تقديراً لجهودها في تطوير منظومة ابتكار مؤسسي توظف البيانات والتقنيات المتقدمة للارتقاء بجودة الخدمات.

وانعكست هذه الجهود في تحقيق نتائج ومؤشرات أداء ملموسة أبرزها ارتفاع رضا المتعاملين إلى 92% مقارنة بـ 85% عام 2024، وانخفاض زمن وصول مركبات الأجرة بنسبة تتجاوز 89% (إلى أقل من 5 دقائق في أوقات الذروة)، وتحقيق أنظمة التراخيص الذكية والربط الإلكتروني مع دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة تحولاً رقمياً بنسبة 99.7%، مع خفض زمن إنجاز المعاملة بنسبة تتجاوز 99.8% من 48 ساعة إلى أقل من 5 دقائق، كما نجحت الهيئة في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 23%، ومعدل الحوادث بنسبة 42% (من 0.38 إلى 0.22 حادث لكل 100 ألف كم).

وسجلت هيئة رأس الخيمة للمواصلات نمواً إجمالياً للإيرادات بنسبة 54.2% خلال الفترة (2023 - 2025)، واستطاعت رفع مساهمة الإيرادات التجارية من 9% إلى 35%.

كما كرّم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، بلدية رأس الخيمة الفائزة في فئة "أفضل ابتكار حكومي"، عن مشروع "نحو بلدية بلا جهد: تقديم نموذج خدمة تجربة عملاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي"، والذي يطور نموذجاً متكاملاً لتجربة المتعاملين يجمع بين المنصات الرقمية، وقاعدة معرفية مركزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي (سند)، وتحليلات آراء العملاء.

ويهدف النموذج إلى تبسيط الإجراءات الحكومية، وتوحيد الإجابات عبر مختلف قنوات الاتصال، وتقليل الجهد المبذول من المتعاملين والموظفين على حد سواء، كما يعتمد على نظام حلقة مغلقة يضمن التحسين المستمر للخدمات بناءً على البيانات والتقييمات الفعلية لاستخدام المتعاملين.

وكرم سموه، القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الفائزة في فئة "أفضل ابتكار في الاستمرارية والمرونة الوطنية"، عن مشروع "منظومة القبة الأمنية المتكاملة"، وهو منظومة أمنية ذكية ومتكاملة في إمارة رأس الخيمة، تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة المرورية من خلال ربط الأنظمة الأمنية والمرورية ضمن منصة موحدة، بالاعتماد على ست منظومات رئيسية تشمل: المراقبة المرئية الذكية، والبوابات الذكية، وتحليلات البيانات المتقدمة، والعمليات والتحكم المركزي، والأمن التنبؤي، والاستجابة الطارئة وسلامة الطرق.

وتوظّف المنظومة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لرصد المخاطر والتنبؤ بالجرائم والحوادث، وتسريع الاستجابة للبلاغات، ودعم اتخاذ القرارات الاستباقية، بما يعزز كفاءة العمليات الأمنية ويرفع مستوى الأمن والسلامة في الإمارة.

وتعد جائزة "الإمارات تبتكر 2026"، مبادرة وطنية هادفة لدعم جهود ترسيخ الابتكار منهجاً مؤسسياً مستداماً في العمل الحكومي في الدولة، والاحتفاء بالمبادرات والمشاريع التي أثبتت قدرتها على تقديم حلول عملية وتحقيق نتائج ملموسة تخدم المجتمع.

وشهدت الجائزة في دورتها لعام 2026 تطوراً في نموذجها، من خلال استحداث جوائز خاصة على مستوى كل إمارة، واعتماد منهجية تقييم ترتكز على الرصد الاستباقي للابتكارات الحكومية المنفذة خلال العامين الماضيين، والتحقق من نتائجها وأثرها الفعلي.

ويجسد هذا التوجه حرص الإمارات على الانتقال بالابتكار من المبادرات الفردية إلى الممارسات المؤسسية المستدامة، وتعزيز تبادل التجارب الحكومية الناجحة، وتطوير حلول قابلة للتطبيق والتوسع، بما يدعم تنافسية الدولة وريادتها في تطوير نماذج العمل الحكومي المستقبلية.