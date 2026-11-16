صادرات كوريا من السيارات تسجل 6.55 مليار دولار خلال أكتوبر

سيئول في 16 نوفمبر/ وام/ ارتفعت صادرات السيارات في جمهورية كوريا بنسبة 18.1% مقارنة بالعام السابق، نتيجة الزيادة الحادة في صادرات السيارات الصديقة للبيئة، وذلك وفق البيانات الصادرة اليوم.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية في بيان صحفي، بثته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، إن القيمة الإجمالية لصادرات السيارات ارتفعت إلى 6.55 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مسجلة مستوى قياسيا لشهر أكتوبر لتحطم الرقم القياسي السابق البالغ 6.2 مليار دولار في أكتوبر عام 2024.

وأوضحت أن هذا الارتفاع يرجع إلى زيادة صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 49% على أساس سنوي إلى 3.1 مليار دولار في أكتوبر.

وذكرت أن مبيعات السيارات الكهربائية قفزت بنسبة 81.4% على أساس سنوي إلى 34,858 وحدة في أكتوبر، كما زاد عدد السيارات المنتجة محليا بنسبة 25.8% على أساس سنوي ليصل إلى 380,982 وحدة في الشهر الماضي.

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