أسبوع أبوظبي للاستدامة يمدد التقديم للمسابقة العالمية للفن الرقمي حتى 30 نوفمبر

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ أعلن أسبوع أبوظبي للاستدامة، الحدث الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، تمديد الموعد النهائي للتقديم للمشاركة في الدورة الرابعة من المسابقة العالمية للفن الرقمي، إحدى مبادرات برنامج الفنون والثقافة ضمن "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2027"، حتى 30 نوفمبر 2026، بما يتيح لعدد أكبر من الفنانين الرقميين من مختلف أنحاء العالم فرصة المشاركة واستكشاف دور الفنون في رسم ملامح مستقبل أكثر مرونة.

ويدعو أسبوع أبوظبي للاستدامة، الفنانين ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر إلى تقديم أعمال رقمية أصلية، على أن يُكرَّم الفائز واثنان من المرشحين النهائيين في أبوظبي يوم 13 يناير المقبل، ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2027"، مع عرض أعمالهم خلال الحدث.

وتنسجم المسابقة مع شعار "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2027.. تعزيز المرونة وتسريع النمو"، إذ تشجع الفنانين على استكشاف دور الإبداع والتكنولوجيا والخيال البشري في بناء مستقبل أكثر مرونة وازدهاراً.

وتأتي المسابقة ضمن برنامج الفنون والثقافة الذي ينظمه أسبوع أبوظبي للاستدامة، بهدف إتاحة المجال أمام الفنانين لتجسيد قضايا الاستدامة بأساليب إبداعية، وطرح رؤى مبتكرة تعزز التفاعل مع الجمهور.

ويمكن للمشاركين تناول موضوع أو أكثر من المحاور الخمسة للأسبوع، وهي: نظم طاقة المستقبل، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والمياه والغذاء وأمن الموارد، والاستثمار والبنية التحتية، وتطوير الكفاءات وتحقيق الازدهار.

وتشمل الأعمال المؤهلة للمشاركة الإبداعات الفنية الثابتة أو المتحركة، والأعمال التفاعلية والتوليدية، والتجارب الفنية الغامرة، والأعمال الرقمية المعروضة عبر الإنترنت.

ويتعين على المشاركين الإفصاح عن أي أدوات مستخدمة في الذكاء الاصطناعي أو الفن التوليدي أو البرمجة الإبداعية، مع توضيح دورها في تصميم العمل الفني.

وتتولى تقييم المشاركات لجنة تحكيم تضم نخبة من المختصين في الأوساط الفنية العالمية، هم: ديالا نسيبة، مديرة معرض "فريز أبوظبي"، وكوثر بن سليم، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"ديستريكت 1795"، والفنان حمد الشامسي، وآنا ماغريتسكايا، المديرة العامة لمسرح الفن الرقمي، وخولة أبو صالح، الفنانة البصرية والمديرة الإبداعية، وضياء علام، فنان الخط العربي. وستُقيَّم الأعمال وفق معايير تشمل الفكرة، والرؤية الفنية، والتميز، والتأثير، والتنوع، وسهولة الوصول.

وتقام المسابقة بالتعاون مع "ديستريكت 1795"، أول منصة تكنولوجية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مخصصة للفنون والثقافة، وتعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للاقتصاد الإبداعي في المنطقة.