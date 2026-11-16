ثلاث اتفاقيات دولية تدعم توسع أعمال الطاقة والصناعة في الإمارات

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ وقعت شركة "مانسمان للطاقة" الإماراتية ثلاث اتفاقيات استراتيجية مع شركات "جينغبو" الصينية و"سيمجيتك" التركية و"مودوتيك" البريطانية، لتوسيع نطاق منتجاتها وخدماتها في قطاعات النفط والغاز والطاقة والصناعة والمنشآت البحرية والبرية.

وتضمنت الاتفاقيات تعيين "مانسمان للطاقة" وكيلاً حصرياً في دولة الإمارات لمنتجات شركتي "جينغبو" و"سيمجيتك"، إلى جانب إبرام اتفاقية تعاون استراتيجي مع "مودوتيك" لتقديم خدمات هندسية متخصصة للمنشآت البحرية والبرية.

وبموجب الاتفاقية الأولى، أصبحت "مانسمان للطاقة" الوكيل الحصري لمنتجات شركة "جينغبو" الصينية، التي تأسست عام 1986 وتتخصص في تصنيع خراطيم الضغط العالي المستخدمة في حفر آبار النفط والغاز، بما في ذلك الخراطيم المرتبطة بأنظمة منع الانفجار، والخراطيم المستخدمة في عمليات الحفر وضخ الإسمنت والتحكم في تدفق السوائل والغازات داخل الآبار.

وتشمل الشراكة تسويق منتجات "جينغبو" وتوريدها للعملاء في السوق الإماراتية، إلى جانب تطوير العلاقات التجارية واستكشاف فرص أعمال جديدة، ووقعت الاتفاقية فاي دونغمي، نائب رئيس الشركة.

كما وقعت "مانسمان للطاقة" اتفاقية مع شركة "سيمجيتك" التركية، حصلت بموجبها على الوكالة الحصرية لمنتجاتها في دولة الإمارات، وتتيح توفير معداتها المتخصصة في الهندسة الصناعية ومشاريع النفط والغاز والطاقة، بما يشمل أوعية الضغط والمبادلات الحرارية وخزانات التخزين وشبكات الأنابيب الصناعية، وتأسست الشركة عام 1988.

وتتيح الاتفاقية لـ"مانسمان للطاقة" توريد هذه المعدات لعملائها في السوق الإماراتية لتلبية احتياجات المشاريع الصناعية ومشاريع الطاقة، ووقّعها شاهين أيبك، رئيس مجلس إدارة شركة "سيمجيتك".

وفي مجال الخدمات الهندسية، وقعت الشركة اتفاقية تعاون استراتيجي مع "مودوتيك" البريطانية، التي تأسست عام 2002 وتقدم خدمات هندسية متخصصة للمنشآت الصناعية والبحرية.

ويشمل التعاون تسويق الحلول والخدمات الهندسية والمشاركة في المناقصات، إلى جانب تنفيذ أعمال المشتريات والتوريد وإدارة المشاريع، وتوفير أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد والأنظمة الكهربائية وأجهزة القياس والتحكم وشبكات الأنابيب للمنشآت، فضلاً عن تجهيز مرافق الإقامة وغرف المعدات، ووقع الاتفاقية كريستوفر أندرو، مدير العمليات في شركة "مودوتيك".

وقال المهندس أنس الجعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة "مانسمان للطاقة"، إن البنية التحتية المتقدمة والبيئة الاقتصادية التنافسية في دولة الإمارات أسهمتا في تعزيز حضور الشركات العالمية في السوق المحلية، وتهيئة بيئة داعمة لبناء شراكات تجمع الخبرات الدولية والقدرات الوطنية.

وأضاف أن الاتفاقيات تمثل خطوة ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق أعمالها وتطوير الحلول المقدمة للعملاء، والاستفادة من خبرات شركائها في توفير التقنيات والمعدات المتخصصة، وفتح فرص أعمال جديدة، وتعزيز مساهمتها في تطوير قطاعي الطاقة والصناعة.