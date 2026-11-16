عبدالله بن بيه: التسامح قيمة راسخة في الإمارات

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ أكد معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى أبوظبي للسلم، أن التسامح في دولة الإمارات قيمة راسخة رسوخ الاتحاد.

وقال معاليه، في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للتسامح الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام، إن اليوم الدولي للتسامح مناسبة للتأمل في قيمة تزكيها الشرائع والعقول، وتتصل بكرامة الإنسان واستقرار المجتمعات وبناء السلام، فالتسامح ركن من أركان العيش المشترك، وفضيلة لا غنى للمجتمعات البشرية عنها، بها تزدهر الأوطان ويسمو الإنسان.

وأضاف أن التسامح ليس أقوالاً تُلفظ أو شعارات تُرفع، بل أفعالاً وممارسات، فهو في ثقافتنا فعل إيجابي يتصل بالسماحة، بما تحمله من يسر وكرم وبذل، فالتسامح في الإسلام هو أن تحسن إلى من أساء إليك وتعفو عن الزلات، وتعبر عنه في القرآن الكريم معانٍ متكاملة، منها العفو والصفح والغفران والإحسان، فهي دعوةٌ إلى الارتقاء في التعامل، وإلى جعل الكلمة الطيبة سبيلاً لإصلاح ما أفسدته الخصومة.

وأكد معاليه أن التسامح في دولة الإمارات قيمة راسخة رسوخ الاتحاد، قيمة مؤسِّسة لاتحاد الإمارات على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، ولقد استقوا هذه القيمة من التراث الإسلامي ومن القيم العربية والإماراتية الأصيلة، فكان التسامح نهجاً طبيعياً لنفوس سمحة وصدور متسعة للجميع؛ نهجًا يجمع بين كرامة الإنسان وقيم المروءة العربية، ويوازن بين الانفتاح وصون الهوية والقيم، ويتسع للقريب والغريب والأصيل والنزيل.

وقال إن هذه الرؤية تعزّزت بدعم ورعاية من قيادة الدولة الرشيدة في تأكيد أن التسامح والتعايش ركيزتان للسلام والاستقرار وخير البشرية، وقد ظل التسامح نهجاً للإمارات في جميع مراحلها، حيث كانت أول دولة تستحدث وزارة خاصة بالتسامح، فكانت النتيجة أن يعيش فيها مئتا جنسية بأمن وسلام، واحترام وانسجام، وهكذا تجسدت هذه الرؤية في تجربةٍ إماراتية جعلت التسامح نهجاً في المجتمع والعمل المؤسسي، ومجالاً للتواصل بين الثقافات والأديان، حتى أصبحت الإمارات منارة للخير وواحة للمحبة والأخوة الإنسانية.

وأكد أن هذه الرؤية هي ما يحتاجه العالم اليوم، بما يجعل قيمة التسامح قيمة مركزية لا غنى عنها للتعايش البشري، وتتعاظم هذه المسؤولية في الفضاء الرقمي، حيث تنتشر الكلمة بسرعة، وتسهم خطابات الاستقطاب في تعميق الانقسام، لذلك تبرز الحاجة إلى تربية رقمية تعزز التثبت قبل النشر، واحترام المختلف، والإدراك الواعي لأثر الكلمة، ويتطلب ذلك تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الدينية والثقافية والمنصات الرقمية.

وأشار إلى أن الأسرة تغرس الاحترام منذ الطفولة، والتعليم يوسّع المعرفة بالآخر، والإعلام يسهم في تشكيل صورة المجتمعات بعضها عن بعض، ودور العبادة تعزز الأخوة والمسؤولية، وحين تتكامل هذه الجهود، ينشأ جيلٌ يحسن إدارة الاختلاف، ويرى في الحوار سبيلاً إلى الفهم والتعاون.

وأضاف معاليه في اليوم الدولي للتسامح، تتجدد الدعوة إلى جعل الكلمة الطيبة سلوكاً، والإصغاء عادةً، وصون كرامة الإنسان أساساً للعلاقات، فالمجتمعات التي تبني الثقة والاحترام بين أبنائها تكون أقدر على حماية وحدتها، وأقرب إلى صناعة سلامٍ يدوم.