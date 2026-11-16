تعاون بين "M42" وهيئة زايد لأصحاب الهمم و"أن أم سي" لتعزيز الفحوص الجينية للأطفال

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ وقعت "M42" وهيئة زايد لأصحاب الهمم و"أن أم سي للرعاية الصحية" مذكرة تفاهم لبحث إجراء الفحوص الجينية والبحوث للأطفال المستفيدين من خدمات مركز "موج للتدخل المبكر"، بهدف تحديد العوامل الجينية المرتبطة باضطرابات النمو العصبي وتأخر النمو، ودعم تطوير خطط رعاية وتدخل مبكر تتناسب مع الاحتياجات الصحية لكل طفل.

وبموجب المذكرة، ستتولى "M42" إجراء الفحوص الجينية والمساهمة في البحوث المتخصصة، بما يشمل جمع العينات وإجراء التحاليل المخبرية ومشاركة النتائج مع الشركاء وفق أطر الحوكمة والخصوصية المتفق عليها، إلى جانب إجراء أبحاث حول العوامل الجينية المرتبطة باضطرابات النمو العصبي.

وستتولى "أن أم سي للرعاية الصحية" إدارة إجراءات الحصول على الموافقة المستنيرة، وتقديم الاستشارات الوراثية وإبلاغ النتائج، فضلاً عن دعم تخطيط الرعاية السريرية بالتعاون مع الفرق المتخصصة، فيما ستشرف هيئة زايد لأصحاب الهمم على الجوانب الاستراتيجية للمبادرة، وتقدم الدعم للمستفيدين، وتنسق مع الجهات المعنية لضمان تلبية احتياجات الأسر والالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

كما سيبحث الشركاء التطبيقات المستقبلية للطب الدقيق، بما يسهم في ربط علوم الجينوم بخدمات التدخل المبكر وإعادة التأهيل، وتوفير رعاية تستند إلى النتائج العلمية وتراعي احتياجات الأطفال وأسرهم.

وقال سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم بالإنابة، إن توظيف علوم الوراثة لتعميق فهم اضطرابات النمو العصبي وتأخر النمو يتيح فرصاً لتطوير المعرفة الطبية ودعم اتخاذ القرارات السريرية وتوجيه التدخلات المناسبة وفق احتياجات كل طفل.

من جانبه، قال الدكتور ديفيد كافاناه، المدير العام لقطاع علوم الأوميكس في منصة الحلول الصحية المتكاملة لدى "M42"، إن المبادرة تجمع الجهات الثلاث لتيسير وصول الأسر التي تبحث عن إجابات بشأن الحالات الصحية لأطفالها إلى علوم الجينوم المتقدمة، مشيراً إلى أن الفحوص الجينية تستهدف تحديد العوامل الكامنة التي تسهم في هذه الحالات، بما يدعم فهمها وتطوير رعاية صحية مخصصة تستند إلى الأدلة العلمية.

من ناحيته، قال فرانك ديليسي، النائب الأول لرئيس العمليات في "أن أم سي للرعاية الصحية" بأبوظبي، إن التعاون مع "M42" وهيئة زايد لأصحاب الهمم يتيح العمل على تعزيز الابتكار السريري والمشاركة في الأبحاث الجينية، والمساهمة في تطوير تطبيقات الطب الدقيق.

ويستند التعاون إلى الشراكة السابقة بين "M42" وهيئة زايد لأصحاب الهمم من خلال برنامج الجينوم الإماراتي لأصحاب الهمم وأسرهم، ويمثل امتداداً لبحث الاستفادة من الرؤى الجينومية في خدمات التدخل المبكر، ضمن الأطر الطبية والتنظيمية المعتمدة.

وتعمل "M42"، المتخصصة في الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الجينوم، من خلال هذه المبادرة على توظيف الفحوص الجينومية والبحوث لدعم فهم الحالات المرتبطة باضطرابات النمو العصبي وتأخر النمو، والاستفادة من نتائجها في تطوير خدمات سريرية وتدخلات مبكرة أكثر تخصيصاً.