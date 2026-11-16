HUB71 وشركاؤها يطلقون "برنامج التوسّع العالمي"

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بالتعاون مع مبادرة Unicorn Factory Lisboa (UFL) و Q-Branch و Instituto Caldeira، إطلاق "برنامج التوسّع العالمي" Global Scaling Up Programme، الذي يمتدّ ستة أشهر لدعم شركات التكنولوجيا عالية النموّ في التوسّع إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

ويجمع البرنامج بين الاستشارات الاستراتيجية وتنمية القيادات التنفيذية والأنشطة العملية لدخول الأسواق، بما يزوّد الشركات الناشئة المشاركة بالمعرفة والعلاقات اللازمة لفهم متطلبات الأسواق الجديدة واستكشاف الفرص التجارية على المستوى الدولي.

ويستند إطلاق البرنامج إلى الشراكة التي أبرمتها Hub71 ومبادرة Unicorn Factory Lisboa في عام 2025.

ويجمع البرنامج بين الشريكين العالميين و Q-Branch في الولايات المتحدة و Instituto Caldeira في البرازيل، بصفتهما شريكين للمنظومة.

وستتولى Hub71 ومبادرة Unicorn Factory Lisboa تنظيم الأنشطة المباشرة الرئيسية في أبوظبي ولشبونة، فيما سيتولى Q-Branch و Instituto Caldeira تقديم دعم متخصّص يتوافق مع متطلبات الأسواق في أوستن وبورتو أليغري.

وتمّ إطلاق البرنامج خلال فعاليات Web Summit 2026 في لشبونة، حيث ستشارك في دورته الأولى ما يصل إلى 12 شركة ناشئة، خُصصت خمسة مقاعد منها للشركات الناشئة ضمن منظومة Hub71.

ويستهدف البرنامج شركات التكنولوجيا عالية النموّ التي تستعدّ للتوسّع دوليًا، مع التركيز على تعزيز قدراتها القيادية وتعميق فهمها لمتطلبات الأسواق الجديدة.

وقالت بسمة أحمد البادي الظاهري، رئيسة شؤون النموّ والقيمة المضافة في Hub71، إن بناء شركات تكنولوجيا قادرة على تحقيق نموّ مستدام على المدى الطويل يتطلب فهم الأسواق الجديدة والتكيّف مع واقعها التجاري، لافتة إلى أن برنامج التوسّع العالمي يجمع خبرات وشبكات أربع منظومات ابتكار، لمساعدة الشركات الناشئة على المضي بثقة أكبر في مسيرة نموّها الدولي، وتعزيز الروابط بين أبوظبي ومجتمع التكنولوجيا العالمي.

من جانبه قال جيل أزيفيدو، المدير التنفيذي لمبادرة Unicorn Factory Lisboa، إنّ معظم الشركات الناشئة الواعدة لا تتعثر في مرحلة تطوير منتجاتها أو إطلاق أعمالها في أسواقها المحلية، بل تواجه التحديات الأكبر عند محاولتها التوسّع في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن برنامج التوسّع العالمي يوفّر للمؤسسين المعرفة والخبرات العملية اللازمة لإنجاح هذه الخطوة، ويتيح لهم خوض تجارب ميدانية في أربعة أسواق رئيسية، بالتعاون مع شركاء يتمتعون بفهم عميق لخصوصيات كل سوق.

ويمتدّ البرنامج من يناير إلى يونيو 2027، على أن يبدأ في لشبونة بأنشطة وفعاليات مباشرة تركّز على تطوير القدرات القيادية والتوسّع الدولي. وبعد ذلك، ستتلقى الشركات المشاركة استشارات استراتيجية وإرشادات تتناسب مع متطلبات كل سوق، بما يدعم خطط نموّها وتوسّعها الدولي.

وستقدّم Q-Branch و Instituto Caldeira أنشطة افتراضية لتمهيد دخول الشركات الناشئة إلى أسواق الولايات المتحدة والبرازيل، تتناول المتطلبات المحلية وفرص تطوير الأعمال.

كما ستُتاح للشركات الناشئة فرصة الانضمام إلى برامج اندماج ميدانية مباشرة للتعرّف عن قرب إلى بيئتي الأعمال في أوستن وبورتو أليغري، بالتزامن مع فعاليات South by Southwest (SXSW) في مارس 2027 و South Summit Brazil في أبريل 2027.

وستُختتم الأنشطة والفعاليات المباشرة للبرنامج في أبوظبي خلال مايو 2027، حيث تستضيف Hub71 برنامجًا تدريبيًا مكثّفًا لإعداد الشركات الناشئة لجذب الاستثمارات وجمع التمويل، إلى جانب أنشطة تمهيدية لدخول السوق.

وسيُتاح للشركات الناشئة التعرّف إلى منظومة الاستثمار والأعمال في أبوظبي، والتواصل مع المستثمرين والشركاء من مختلف القطاعات.

وتتواصل جلسات الاستشارات الختامية عبر الإنترنت وتقييمات البرنامج حتى يونيو 2027.

ويأتي هذا الإعلان امتدادًا لشبكة Hub71 الواسعة من الشراكات العابرة للحدود، التي تدعم أفضل الشركات الناشئة أداءً في مساعيها إلى النموّ الدولي، وتربط شركات التكنولوجيا العالمية بالفرص المتاحة في أبوظبي.

ومن خلال تعزيز التعاون مع منظومات الابتكار الدولية، تواصل Hub71 تعزيز حضور أبوظبي على الساحة العالمية، وترسيخ مكانتها وجهةً رائدةً لشركات التكنولوجيا الراغبة في تأسيس أعمالها وتنميتها.