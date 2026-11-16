"خليفة الطبية" تنجح في نقل طفل على جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ نجحت مدينة الشيخ خليفة الطبية، التابعة لشركة "صحة" ضمن مجموعة "بيورهيلث"، في نقل طفل يبلغ من العمر عامين من مستشفى توام إلى المدينة الطبية، أثناء تلقيه الدعم بجهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO)، وذلك بعد تشغيل الجهاز في قسم الطوارئ بمستشفى توام نتيجة تعرض الطفل لأزمة ربو حادة مقاومة للعلاج.

وتعد تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO) من تقنيات دعم الحياة المتقدمة، وتستخدم في حالات الفشل الحاد في القلب أو الرئتين عندما لا تستجيب الحالة للعلاجات التقليدية، فيما تتطلب عمليات نقل الأطفال أثناء استخدام الجهاز تجهيزات متخصصة وخبرات طبية دقيقة وتنسيقاً بين الفرق المعنية.

وكان الطفل قد وصل إلى مرحلة ما قبل التوقف القلبي، ما استدعى تفعيل فريق الأكسجة الغشائية خارج الجسم في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وانتقاله بشكل عاجل إلى مستشفى توام لتشغيل الجهاز ودعم وظائفه الحيوية، نظراً إلى عدم استقرار حالته الصحية.

وجرى نقل الطفل إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية مع استمرار دعمه بالجهاز، تحت إشراف فريق الرعاية الحرجة متعدد التخصصات، حيث تحسنت حالته تدريجياً، وتم فصله عن جهاز الأكسجة، ثم إزالة أنبوب التنفس، قبل مغادرته المستشفى لاحقاً وهو في حالة مستقرة.

وقال الدكتور مصعب الرمسي، استشاري ورئيس قسم العناية المركزة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إن التعامل مع الحالة تطلب سرعة اتخاذ القرار والتنسيق بين التخصصات الطبية، مشيراً إلى أن تشغيل جهاز الأكسجة في موقع المريض ونقله مع استمرار الدعم بالجهاز يعكسان جاهزية الفريق الطبي للتعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة لدى الأطفال.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تطوير مدينة الشيخ خليفة الطبية لقدراتها في مجال الرعاية الحرجة للأطفال، من خلال الاستثمار في التقنيات الطبية المتقدمة وبرامج التدريب التخصصي، بما يدعم تقديم الرعاية للحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً عالي التخصص.