إعلان تفاصيل جائزة "رأس الخيمة للإبداع"

رأس الخيمة في 16 نوفمبر/ وام/ أعلنت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة اليوم خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل جائزة "رأس الخيمة للإبداع" التي تُقام برعاية الغرفة، وبالشراكة مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، ورأس الخيمة العقارية ومدينة رأس الخيمة للابتكار، وبتنظيم من مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، بالتعاون مع مركز رأس الخيمة للمعارض.

وتشمل الجائزة فئة "المأكولات والمشروبات" في دورتها الثانية، وفئة "الحلول الذكية" في دورتها الأولى، وتهدف إلى اكتشاف المواهب ودعم المبدعين والمبتكرين.

وأعلنت الغرفة فتح باب الترشح للفئتين اعتباراً من اليوم وحتى 10 يناير 2027، عبر الرابط https://www.raktalentaward.ae ، وعقب إغلاق باب التسجيل، تتولى لجان التحكيم فرز الطلبات وتقييمها وفق معايير معتمدة، وتُعقد المرحلة النهائية في 25 يناير 2027، حيث يقدّم المتأهلون في فئة "المأكولات والمشروبات" عروض طهي مباشرة أمام لجنة التحكيم، فيما يخضع المتأهلون في فئة "الحلول الذكية" لمقابلات شخصية.

وتتجاوز القيمة الإجمالية لجائزة "المأكولات والمشروبات" مليون درهم، ويحصل الفائز على موقع تجاري في أبراج جلفار ورخصة تجارية، مع إعفائه من إيجار الموقع ورسوم الرخصة لمدة ثلاث سنوات، وتشمل الجائزة طوال هذه المدة دعماً تسويقياً وترويجياً واستشارات قانونية ودعماً تقنياً لتطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

وتهدف فئة "الحلول الذكية" إلى مساعدة أصحاب الأفكار المبتكرة على تحويلها إلى منتجات تقنية تلبي احتياجات المجتمع والسوق، وتتجاوز القيمة الإجمالية للجائزة 750 ألف درهم، وتشمل رخصة تجارية ومساحة مكتبية في مدينة رأس الخيمة للابتكار، مع إعفاء الفائز من الرسوم لمدة ثلاث سنوات، ويحصل الفائز خلال هذه المدة على دعم تسويقي وترويجي، واستشارات قانونية، ودعم تقني لتطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

وأكد سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن إطلاق الجائزة يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة رأس الخيمة بتوفير بيئة ترعى المواهب وتشجع على الإبداع والابتكار، وأن هذه الرعاية ترسخ يوماً بعد يوم أهمية الجوائز كمنصة وطنية رائدة لاكتشاف ودعم المواهب والمبدعين.

وأشار إلى أن الدورة الأولى لفئة "المأكولات والمشروبات" أتاحت للمواهب فرصة لإبراز قدراتها، وأن إطلاق الدورة الثانية وإضافة فئة "الحلول الذكية" يوسّعان نطاق الفرص التي تتيحها الجائزة لأصحاب الأفكار والمشاريع.

من جانبه أوضح سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة، أن تعاون الشركاء يتيح للفائزين الاستفادة من مرافق العمل والخدمات الاستشارية والتسويقية والتقنية على مدى ثلاث سنوات، وأن هذا الدعم يساعد أصحاب المواهب والأفكار من أبناء الوطن على تطوير مشاريعهم وطرحها في السوق، بما يعزز إسهامهم في تنمية اقتصاد الإمارة، مؤكداً أن رعاية قيادتنا الرشيدة لهذه الجوائز تمنحها أهمية خاصة في مسيرة اكتشاف المواهب والمبدعين والمبتكرين من مواطنينا ورعايتهم.