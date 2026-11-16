منصور بن زايد يطّلع على منجزات مركز الشباب العربي واستراتيجيته حتى 2030 لإعداد قيادات شابة تسهم في تنمية المنطقة

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ اطّلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على حصيلة إنجازات مركز الشباب العربي منذ تأسيسه عام 2017 واستراتيجيته حتى عام 2030، وما تتضمّنه من توجّهات لتأهيل القيادات الشابة وتوسيع فرص الشباب العربي في المجالات التنموية، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مركز الشباب العربي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس المركز.

ويأتي استعراض منجزات المركز وتوجّهاته المستقبلية استعداداً للذكرى العاشرة لتأسيسه في عام 2027، والبناء على مسيرة انطلقت برؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للاستثمار في طاقات الشباب العربي، وتوفير بيئة تدعم طموحاتهم وتمنحهم الأدوات والفرص للإسهام في تقدّم مجتمعاتهم، تجسيداً لنهج دولة الإمارات في جعل تمكين الشباب ركيزة للتنمية والازدهار في المنطقة.

وتناول العرض الذي قدّمه المركز أبرز محطات تطوّره خلال السنوات الماضية، وما نفّذه من برامج ومبادرات لبناء القدرات وإعداد الكفاءات العربية الشابة.

واستمع سموّه إلى شرح حول جهود المركز في ربط التعلّم والتدريب بالتجربة العملية، وإتاحة الوصول إلى الخبرات والمؤسسات والشبكات المهنية التي تساعد الشباب على تطوير مساراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومساهمات تخدم مجتمعاتهم.

وتضمّن العرض مؤشرات الإنجاز وأعداد المستفيدين، ونطاق وصول برامج المركز إلى الدول العربية، وشبكة شراكاته مع المؤسسات الحكومية والخاصة والمعرفية، إلى جانب أثر هذه الجهود في المسارات المهنية والقيادية للشباب.

كما استعرض دور المركز في جمع الكفاءات الشابة من مختلف أنحاء المنطقة، وتبادل المعرفة والتجارب بينها، وفتح مجالات للتعاون حول الأولويات التنموية المشتركة.

واطّلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على أولويات استراتيجية المركز 2026–2030، التي تركّز على تطوير البرامج وتعزيز الشراكات بما يستجيب لاحتياجات الشباب العربي والتحوّلات التي ترسم مستقبلهم المهني.

وتستهدف هذه التوجّهات تعزيز قدرة الشباب على المشاركة في القطاعات المستقبلية، وتولّي مسؤوليات قيادية، والإسهام بمعارفهم وأفكارهم في معالجة التحديات التي تواجه مجتمعاتهم.

وتجسّد توجّهات المركز رؤيةً لتمكين الشباب تربط بناء المهارات بإتاحة الفرص لتطبيقها، وتمنح الكفاءات العربية الشابة مساحة أوسع للمبادرة والعمل المشترك.

ويواصل المركز، من خلال برامجه وشراكاته، ترجمة دعم دولة الإمارات للشباب العربي إلى فرص للتعلّم والتطوّر والإنجاز، بما يعزّز إسهامهم في تنمية أوطانهم وصناعة مستقبل المنطقة.

ومع اقتراب مرور عشر سنوات على تأسيسه، يتطلّع المركز إلى البناء على خبراته ونتائج برامجه لتوسيع الوصول إلى الشباب العربي وتعميق أثر مبادراته، وتوجيه جهود المرحلة المقبلة نحو فرص تستجيب لتطلعاتهم وتدعم تقدّمهم المهني والقيادي، بما يرسّخ دوره شريكاً في إعداد جيل قادر على قيادة التنمية.