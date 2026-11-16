اختتام المهرجان الوطني للتسامح بحضور تجاوز 20 ألفاً

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ اختتم المهرجان الوطني للتسامح الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش تحت شعار " نماء وانتماء" فعاليات يومه الثالث والأخير مساء أمس بحديقة أم الإمارات ، بحضور جماهيري تجاوز 20 ألفا .

تضمنت أيام المهرجان عروضا فنية وثقافية وتراثية وأنشطة تفاعلية، جمعت ثقافات من مختلف أنحاء العالم على المسرح الرئيسي، في مشهد احتفالي عكس ثراء التنوع الثقافي والإنساني الذي تتميز به دولة الإمارات، ورسّخ رسالة المهرجان في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتفاهم بين الشعوب، إضافة إلى ما قدمه أكثر من 46 جناحا يشرف عليها شركاء الوزارة من المؤسسات الحكومية والخاصة وسفارات الدول الشقيقة والصديقة من أنشطة وعروض ومقتنيات تراثية، ولاسيما الجناح المميز لجمهورية الهند ضيف شرف المهرجان لهذا العام بما يجعله مناسبة عالمية ووطنية تسع الجميع بمختلف ثقافتهم وألوانهم ومعتقداتهم.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن النجاح الذي حققته النسخة الثامنة من المهرجان الوطني للتسامح يعكس المكانة الراسخة التي تحتلها قيم التسامح في المجتمع الإماراتي، والذي يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي جعلت من الإنسان وسعادته وكرامته وتماسك المجتمع أولوية وطنية، ومن الانفتاح على الثقافات والحضارات نهجاً ثابتاً في مسيرة الدولة التنموية والإنسانية ، مشيرا إلى أن شعار المهرجان "نماء وانتماء" يحمل رسالة عميقة تعبر عن العلاقة الوثيقة بين التسامح والتنمية من جهة، وبين الهوية الوطنية والانتماء والمسؤولية المجتمعية من جهة أخرى.

وثمن غاليا تفاعل الجميع مع رسالة المهرجان كمنصة تسع كافة الثقافات والألوان والعقائد، حيث جسد المهرجان ثراء التنوع الثقافي والإنساني الذي يتميز به المجتمع الإماراتي، ومن ثم فإن نجاح المهرجان الوطني للتسامح وسام على صدر كافة المؤسسات والسفارات والأفراد الذي آمنوا برسالته وأهدافه السامية وشركوا في تجسيدها وتقديمها للعالم.

وقال معاليه :سعداء بما حققه المهرجان الوطني للتسامح من نجاح وتفاعل مجتمعي واسع، وبما شهده من مشاركة متميزة لمختلف المؤسسات والجهات الوطنية والدولية، والبعثات الدبلوماسية، والجاليات، والفنانين والمبدعين، وأفراد المجتمع من مختلف الثقافات والخلفيات، حيث أثبتت هذه المشاركة أن التسامح ليس مجرد قيمة نتحدث عنها أو شعار نرفعه، وإنما هو ممارسة إنسانية ومجتمعية تتجسد في اللقاء والتواصل والتعاون، وفي احترام الإنسان وتقدير ثقافته وهويته وخصوصيته، والإيمان بحقه في أن يعيش بكرامة وأمان وسلام.

وأضاف معاليه أن شعار المهرجان «نماء وانتماء» يعبر عن رؤيتنا للتسامح باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. فلا يمكن لأي مجتمع أن يحقق نماءً حقيقياً دون أن يوفر بيئة يسودها الاحترام المتبادل والتعاون والثقة، ولا يمكن أن يترسخ الانتماء دون أن يشعر كل فرد بأنه جزء أصيل من المجتمع، وأن له دوراً ومساهمة في مسيرة تقدمه وازدهاره، مؤكدا ان الإمارات تؤمن بأن قوة المجتمع تنبع من تماسكه، ومن قدرته على استيعاب التنوع وتحويله إلى مصدر للقوة والإبداع والفرص، وأن الانتماء الحقيقي يتعزز عندما تتاح للجميع فرص المشاركة والعطاء والإسهام في بناء المستقبل.

وقال معاليه : يسرني في ختام المهرجان أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جمهورية الهند الصديقة ضيف شرف المهرجان على ما قدمته من فنون وابداعات، كما اشكر جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والبعثات الدبلوماسية، والفرق الفنية والتراثية، والشركاء والرعاة، والمتطوعين، وكل من أسهم بجهده ووقته وخبرته في إنجاح هذا الحدث. كما أتوجه بالشكر إلى الجمهور والاسر الذين شاركونا هذه الاحتفالية، وأسهموا بحضورهم وتفاعلهم في تحويل المهرجان إلى مساحة حقيقية للتلاقي الإنساني والتواصل الثقافي، وسيظل هذا النجاح ثمرة عمل جماعي وشراكة مجتمعية نعتز بها، ونقدر كل من كان جزءاً منها.

وأكد معاليه أن وزارة التسامح والتعايش ستواصل العمل مع شركائها في مختلف القطاعات لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش وإطلاق المبادرات والبرامج التي تجعل هذه القيم جزءاً من حياة المجتمع وممارساته اليومية، وتصل بها إلى المدارس والجامعات ومواقع العمل والمؤسسات والأسر ومختلف فئات المجتمع. فهدفنا أن يكون التسامح نهجاً مستداماً، وأن يتحول الانتماء إلى مسؤولية إيجابية تدفع كل فرد إلى المشاركة في خدمة وطنه ومجتمعه، وأن يكون النماء ثمرة لشراكة الجميع.

واختتم معاليه قائلا :إن دولة الإمارات، بما تقدمه من نموذج ملهم في التعايش والتعددية والانفتاح، ستظل تؤكد أن بناء الجسور بين الثقافات وتعزيز الاحترام المتبادل مسؤولية مشتركة، وأن مستقبل الإنسانية الأكثر أمناً وازدهاراً يبدأ من ترسيخ قيم التسامح في النفوس والمجتمعات. وهذه هي الرسالة التي نريد أن يحملها المهرجان إلى الجميع: نماء يجمعنا، وانتماء يوحدنا، وإنسانية تجعلنا أسرة واحدة"

وشهدت فعاليات اليوم الختامي مشاركة فنية وثقافية واسعة، استهلتها فقرة «تناغم واحد»، من إنتاج الفنانة تانيا قسيس من لبنان، في عرض حمل رسالة فنية تحتفي بوحدة الإنسانية وتلاقي الثقافات، وتؤكد قدرة الفن والموسيقى على تجاوز الحدود واللغات، وصناعة مساحات مشتركة للتواصل والتقارب بين المجتمعات.

كما تضمن البرنامج جلسة وعرضاً تعريفياً برياضة اليوغا، قدمه اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وأتاح للجمهور التعرف إلى هذه الممارسة المرتبطة بالصحة الجسدية والتوازن النفسي، في إطار الاهتمام بجودة الحياة وتعزيز أنماط الحياة الصحية.

وتواصلت العروض مع فقرة «أصوات وألوان الصين»، التي قدمت ملامح من الثقافة الصينية وتقاليدها الفنية، تلتها مشاركة فرقة الفولكلور الصربي التابعة للمركز الثقافي تارابا، بعرض استحضر الموروث الشعبي لجمهورية صربيا، فيما قدمت فقرة «الهند المذهلة – روعة ثقافية» لوحات فنية جسدت ثراء التراث الهندي وتعدد روافده الثقافية.

واستمتع الحضور كذلك بعرض "بودوبيرو "، الذي استعرض إيقاعات الطبول المالديفية التقليدية، قبل أن تأخذهم فقرة الدبكة الفلسطينية في جولة مع أحد أبرز أشكال التعبير عن الهوية والتراث الشعبي الفلسطيني، بما يحمله من معاني الانتماء والتماسك الجماعي. كما أضاء التراث الموسيقي الكازاخستاني خشبة المسرح من خلال مجموعة من الأغاني التقليدية وألحان آلة الدومبرا، التي عكست أصالة الموروث الموسيقي في جمهورية كازاخستان.

ولم تقتصر فعاليات اليوم الختامي على العروض الفنية، بل امتدت إلى تعزيز حضور التراث الإماراتي والتفاعل المجتمعي، من خلال مسابقة تراث الإمارات التي قدمتها هيئة أبوظبي للتراث، وتخللتها جوائز للمشاركين، إلى جانب ألعاب «عجلة التسامح» والجوائز المخصصة للجمهور، في أجواء تفاعلية أتاحت للعائلات والزوار المشاركة في أنشطة المهرجان والاستمتاع برسائله وقيمه.

كما كان لشرطة وبلدية أبو ظبي دور بارز في العروض المسابقات التي جعلت برنامج المهرجان أكثر حيوية وأقبل عليها الكبار والصغار والأسر، بما قدمته من فقرات توعوية وإرشادية بأسلوب منوع اجتذب الجميع على مدى أيام المهرجان.

وجاء هذا التنوع في برنامج اليوم الأخير امتداداً للرسالة التي حملها المهرجان على مدار أيامه، والتي تؤكد أن التسامح ثقافة تُمارس في تفاصيل الحياة اليومية، وتتجسد في احترام الخصوصيات الثقافية، والانفتاح على الآخر، والتفاعل الإيجابي بين مختلف الجنسيات والثقافات. كما عكست المشاركة الدولية الواسعة مكانة الإمارات باعتبارها نموذجاً للتعايش والتعددية، وملتقى يجمع الشعوب على أرضية مشتركة من الاحترام والتفاهم والتعاون.

من جانبهم أشاد عدد من الشركاء والجهات المشاركة بالنجاح الذي حققه المهرجان الوطني للتسامح، مؤكدين أن رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، للمهرجان ودعمه المتواصل لمبادرات تعزيز التسامح والأخوة الإنسانية، يمثلان حافزاً مهماً للمشاركة في هذه الفعاليات والإسهام في تحقيق أهدافها مؤكدين أن المهرجان نجح في تقديم نموذج متميز لفعالية مجتمعية وثقافية تجمع مختلف الجنسيات والثقافات تحت مظلة واحدة، وتتيح لكل جهة مشاركة التعبير عن هويتها وموروثها الثقافي، في أجواء يسودها الاحترام والتقدير المتبادل.

وأكدوا أن ما يميز المهرجان هو رسالته الإنسانية الواضحة، التي تتجاوز حدود الاحتفاء بالفنون والتراث إلى بناء جسور التواصل بين المجتمعات، وتعزيز المعرفة بالثقافات الأخرى، وترسيخ قيم الانتماء والتعايش باعتبارها أساساً لنماء المجتمعات واستقرارها. كما أثنوا على المستوى التنظيمي للمهرجان، وتنوع برامجه، وحسن إدارة الفعاليات، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات والفرق الفنية والثقافية لتقديم إسهاماتها أمام جمهور واسع ومتنوع.

وأعرب عدد كبير زوار المهرجان من المواطنين والمقيمين ومختلف الجنسيات عن سعادتهم بالمشاركة في فعالياته، مشيدين بالتنوع الكبير الذي شهدته العروض الفنية والثقافية والتراثية المحلية والعالمية، وما وفرته من فرصة للاستمتاع بتجارب فنية وإنسانية تعكس ثراء ثقافات الشعوب وتقاليدها، مؤكدين أن المهرجان لم يكن مجرد مساحة للترفيه والاستمتاع بالعروض، بل شكل فرصة للتعرف عن قرب إلى عادات وتقاليد وموروثات ثقافية من دول متعددة، والتفاعل مع فنانين ومشاركين يمثلون ثقافات مختلفة، في أجواء عائلية تجمع بين المتعة والمعرفة والتواصل الإنساني، تعكس صورة المجتمع الإماراتي الذي يعتز بجذوره وهويته، وينفتح في الوقت ذاته على ثقافات العالم، مشيدين بالأنشطة الموجهة إلى الأطفال والأسر، والمسابقات والألعاب التفاعلية التي أتاحت لمختلف الأعمار المشاركة في أجواء من البهجة والتواصل، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تسهم في غرس قيم التسامح والاحترام وقبول الآخر لدى الأجيال الجديدة بأساليب عملية ومحببة.