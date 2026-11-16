سلطان بن أحمد القاسمي يشهد تكريم الفائزين بجائزة طاقات الشباب

الشارقة في 16 نوفمبر/ وام/ شهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة،اليوم، حفل تكريم الفائزين بالدورة السادسة من "جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب" البالغ عددهم 459 فائزاً وفائزة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وألقت عزيزة إبراهيم المازمي، مديرة جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، كلمةً خلال الحفل قالت فيها :" في الشارقة نهج يقوم على رعاية الإنسان، أرساه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجعل الاستثمار في الشباب استثماراً في مستقبل المجتمع بأكمله، وبتوجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، نواصل العمل على أن تكون جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب تجربة تسهم في إعداد جيل واعٍ بذاته، معتز بقيمه، ومدرك لمسؤوليته تجاه الآخرين".

وأضافت المازمي :" ما يمنح هذه التجربة معناها هو التحول الذي نشهده في الشباب، حين يتحول التردد إلى مبادرة، والاعتماد على الآخرين إلى تحمل المسؤولية، ويكتشف الشاب قدرته على صنع الفارق، واليوم نحتفي بـ 459 شاباً وشابة، لكل منهم رحلة خاصة، حافلة بالتحديات والمحاولات ولحظات الفخر".

واختتمت مديرة جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب كلمتها مباركةً للفائزين والفائزات، متمنيةً أن يرافق أثر تجربتهم في الجائزة مختلف مراحل حياتهم، وأوصتهم بخوض تجارب جديدة بشجاعة، ومرونة للنهوض بعد كل تعثر، والمحافظة على الفضول لاكتشاف العالم من حولهم، والتعلم من كل تجربة، ومن كل إنسان يلتقون به، وجعل نجاحهم فرصة لمد يد العون للآخرين، مع التمسك بالنزاهة، والبقاء دائماً على قدر الثقة التي تضعها فيهم أوطانهم.

وألقت شما خليل سحاكوه، إحدى الفائزات بالجائزة، كلمةً عبرت فيها عن سعادتها بالفوز وعن اعتزازها بالانتماء لإمارة الشارقة، قائلةً :" أنا شما، ابنة الشارقة، من أرض لم تعلمني كيف أحلم فحسب، بل علمتني كيف أكون جديرة بأحلامي، هنا لا تقاس عظمة القيادة بما تشيده من صروح، بل بما تبنيه في الإنسان من يقين، هنا تحت ظل أب نعتز به، وأم نكبر في رعايتها، أبينا الشيخ سلطان، وأمنا الشيخة جواهر، تعلمنا أن أعظم ما يورثه الكبار لأبنائهم ليس ما يتركونه خلفهم، بل ما يزرعونه في داخلهم".

وأضافت شما خليل:" في جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، اكتشفت أن الأمر أكبر من جائزة، إنها حكاية إنسان يصاغ، وقدرات تكتشف، وآفاق لا تعرف حدود، وفي التطوع تعلمنا أن بعض الأيادي تترك أثراً أكبر مما تحمله، وفي المهارات أدركنا أن الموهبة بذرة، وأن الاجتهاد هو المطر الذي ينبتها، وفي الرياضة عرفنا أن القوة ليست في بلوغ خط النهاية فحسب، بل في امتلاك العافية لمواصلة الطريق، أما في التخييم فاكتشفنا أن من اعتاد ظلال الراحة، لا يستطيع أن يصنع ظله بنفسه".

واختتمت شما خليل كلمتها بالتأكيد على أنهم لم يخرجوا من هذه التجربة بشهادات فحسب، بل بوعي أكبر، وإرادة أصلب، ونظرة أبعد، وأنهم أصبحوا يعرفون الطريق الذي يريدون أن يسلكوه، بالاستماع إلى توجيهات القيادة الرشيدة والتعلم من رؤيتهم، والسعي إلى أن يكونوا على قدر الأمانة.

كما ألقى سالم اسماعيل البريمي، أحد الفائزين بالجائزة، كلمة أشار فيها إلى تجربته في أنشطة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، التي ساهمت في وصوله إلى الفوز وتمكنه من المهارات المتعددة، قائلاً :" في رحلتي إلى هذا الفوز، عشت مواقف اكتسبت فيها الثقة والصبر والانضباط، وتعلمت القيادة، والعمل بروح الفريق، واتخاذ القرار تحت الضغط، قرأت عن هذه المهارات في الكتب، وتمكنت منها على الطريق، في "مخيم الناشئة"، نصبنا خيامنا بأيدينا، وأعددنا طعامنا، وتقاسمنا المهام، وفي "البرنامج الدولي للمغامرة والتحدي"، سرنا ساعات طويلة، ومعنا خريطة وبوصلة، وحين أضعنا الطريق، توقفنا وهدأنا، ثم قرأنا الخريطة مرة أخرى، وعندما أنهك التعب أحد زملائي، حملنا عنه حقيبته، وأكملنا الطريق معاً، كنا قد اتفقنا منذ البداية على أن نصل جميعاً ".

وأضاف البريمي:" دخلت هذه التجربة فتى يتردد قبل أن يرفع يده، وخرجت منها شاباً يتقدم ليتحمل المسؤولية، كنت أنتظر من يخطط عني، فصرت أخطط لفريقي، كنت أرى المشكلة عائقاً، فصرت أراها لغزاً ينتظر الحل، وكنت أظن أن العطاء للكبار، فاكتشفت أن ساعة من وقتي قادرة على أن تصنع فرقاً في حياة غيري".

واختتم البريمي كلمته بتقديم الشكر والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، على الدعم الكبير والفرص التي يتيحونها لأبنائهم وبناتهم لتحمل المسؤولية وتطوير مهارتهم ومعارفهم.

وتفضل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي بالتقاط صورة جماعية مع الفائزين والفائزات، مباركاً لهم الفوز، ومتمنياً لهم المزيد من النجاحات، كما تفضل سموه بالتقاط صورة جماعية مع فريق عمل جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.

حضر الحفل بجانب سمو نائب حاكم الشارقة، كل من: الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وعدد من مسؤولي مؤسسات مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، ومؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.