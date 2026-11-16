«المنسق 2.0» يوفر 21 مليون درهم للمتعاملين مع جمارك دبي

دبي في 16 نوفمبر / وام / أعلنت جمارك دبي أن تطبيق “المنسق 2.0”، المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حقق وفورات مالية للمتعاملين بنحو 21 مليون درهم خلال الفترة من الأول من يناير 2024 حتى 9 أغسطس 2026، من خلال تطوير خدمة الاستفسار عن تصنيف البضائع وتحويلها إلى خدمة ذكية وفورية، تقلص زمن إنجازها من يوم كامل إلى ثانيتين فقط، بما يسهم في تسهيل ممارسة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات الجمركية.ويأتي هذا الإنجاز في إطار تنفيذ استراتيجية جمارك دبي للذكاء الاصطناعي 2030، التي تستهدف تطوير جيل جديد من العمليات والخدمات الجمركية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي والتنبؤ الاستباقي، من خلال 32 مبادرة و24 مؤشراً رئيسياً للأداء.

وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار “الإمارات تبتكر”.

وأظهرت البيانات أن إجمالي طلبات تصنيف البضائع خلال الفترة ذاتها بلغ نحو 558.8 ألف طلب، استحوذ “المنسق 2.0” على أكثر من 505 آلاف طلب منها، بما يعادل 90% من إجمالي الطلبات .

ويتميز “المنسق 2.0” بقدرته على تقليص زمن تصنيف البضائع من يوم كامل إلى ثانيتين فقط .

ويمتد الأثر الاقتصادي للمنصة إلى خفض الأعباء التشغيلية على الشركات، وتقليل تكلفة الامتثال، والحد من إعادة الإجراءات الناتجة عن أخطاء التصنيف، بما يتيح للشركات توجيه المزيد من مواردها نحو التوسع والنمو، ويدعم كفاءة سلاسل الإمداد، ويعزز تنافسية بيئة الأعمال في دبي القائمة على السرعة والشفافية واليقين.

وقال جمعة الغيث، مستشار المدير العام، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في جمارك دبي، إن النتائج التي حققها “المنسق 2.0” تؤكد أن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي لا تقاس فقط بسرعة الخدمة، وإنما بحجم الأثر الذي يحققه على كفاءة العمليات والمتعاملين والاقتصاد، مشيراً إلى أن جمارك دبي تتبنى نهجاً يقوم على توظيف التقنيات المتقدمة لتطوير نموذج العمل الجمركي بصورة متكاملة، وليس الاكتفاء برقمنة الإجراءات القائمة.

وأكد أن “المنسق 2.0” يمثل أحد المخرجات الرئيسية لاستراتيجية جمارك دبي للذكاء الاصطناعي 2030، التي تستهدف توسيع توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الجمركي، ودعم اتخاذ القرار، ورفع الإنتاجية، وتحسين استخدام الموارد، وتعزيز جاهزية العمليات لمواكبة التحولات المتسارعة في التجارة العالمية والخدمات اللوجستية.

من جانبه، أكد عتيق المهيري، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي، أن التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي يمثلان محوراً رئيسياً في تطوير العمليات والخدمات الجمركية، من خلال إعادة تصميم الإجراءات وتبسيط رحلة المتعامل وتسريع إنجاز المعاملات، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويرفع كفاءة الأداء، ويواكب النمو المتسارع في حركة التجارة وتطور احتياجات مجتمع الأعمال.

وقال المهيري: نعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة عملية لتطوير الخدمات وإعادة هندسة العمليات الجمركية، بحيث تنعكس التقنيات المتقدمة بصورة مباشرة على سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات وجودة تجربة المتعامل. ويمثل “المنسق 2.0” نموذجاً واضحاً لهذا التوجه، إذ انتقل بتصنيف البضائع من إجراء يستغرق وقتاً وجهداً إلى خدمة ذكية وفورية توفر للشركات المعلومات التي تحتاج إليها لاتخاذ قراراتها وإنجاز معاملاتها بكفاءة أكبر. ونواصل تطوير عملياتنا الرقمية وربط الابتكار باحتياجات قطاعات الأعمال، بما يسهم في خفض الأعباء التشغيلية، وتعزيز انسيابية التجارة، ودعم تنافسية دبي وجاذبيتها مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة”.