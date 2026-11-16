"مطارات أبوظبي" تحصد 5 جوائز وتكريمات في مجالات الاستدامة وسلامة الطيران

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ حصدت "مطارات أبوظبي"، 5 جوائز وتكريمات ضمن برامج الهيئة العامة للطيران المدني، شملت 3 أختام خضراء ضمن برنامج اعتماد المطارات الخضراء، وجائزتين ضمن جوائز ماراثون سلامة الطيران لعام 2026، لتتصدر قائمة مشغلي المطارات من حيث عدد الجوائز والتكريمات التي منحت خلال الدورة السادسة من قمة "إيكاو" لسلامة الطيران لإقليم الشرق الأوسط، التي استضافتها الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات.

وحصلت مطارات "زايد الدولي" و"طحنون الدولي" و"صير بني ياس" على "الاعتماد الأخضر"، ضمن برنامج اعتماد المطارات الخضراء التابع للهيئة العامة للطيران المدني، بعد استيفائها معايير الاعتماد، فيما أكدت الهيئة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي استيفاء المطارات الثلاثة متطلبات البرنامج، وأشادت بالآثار البيئية الملموسة لبرامج الاستدامة التي تنفذها "مطارات أبوظبي".

وفي إطار جوائز ماراثون سلامة الطيران لعام 2026، فازت "مطارات أبوظبي" بجائزة التميز في الاستدامة ودورة حياة عمليات التنقل الجوي الحضري، بالاشتراك مع شركة "آرتشر للطيران"، إلى جانب جائزة التميز في تصميم البنية التحتية ومهابط الإقلاع والهبوط العمودي.

وتعكس الجائزتان جهود الشركة في تطوير مقومات التشغيل الآمن والمستدام لمنظومات التنقل الجوي المتقدم في دولة الإمارات، من خلال تطوير البنية التحتية لمهابط الإقلاع والهبوط العمودي، ووضع الأطر التشغيلية اللازمة لدمج طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية ضمن منظومة الطيران المستقبلية.

وقال أحمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ"مطارات أبوظبي"، إن الجوائز والتكريمات تجسد التزام الشركة بالمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً لقطاع الطيران، مؤكداً أن حصولها على خمس جوائز في مجالات اعتماد المطارات والاستدامة البيئية والتنقل الجوي الحضري يعكس قدرتها على تلبية الأولويات التشغيلية الحالية، بالتوازي مع الاستعداد لقيادة التحولات المقبلة في منظومة الطيران.

وأضاف أن الشركة تفخر بهذا التقدير من منظمة الطيران المدني الدولي والهيئة العامة للطيران المدني لجهود مطاراتها وفرق عملها، مشيراً إلى أن هذه الجوائز تعكس الأثر الملموس لمبادراتها ودورها في دعم تطلعات دولة الإمارات في مجالي الاستدامة والابتكار.

وتتولى "مطارات أبوظبي" إدارة وتشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة، هي مطار زايد الدولي، ومطار طحنون الدولي، ومطار البطين للطيران الخاص، ومطار جزيرة دلما، ومطار جزيرة صير بني ياس، كما تشرف على المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي.

واستقبلت مطارات الشركة أكثر من 33 مليون مسافر خلال عام 2025، وتواصل من خلال عملياتها تعزيز دور أبوظبي بوابةً تربط الإمارة بمختلف أنحاء العالم، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للطيران.

ومنذ نوفمبر 2023، يستفيد المسافرون عبر مطار زايد الدولي من المبنى الجديد المجهز بأحدث المرافق، والذي أسهم في زيادة الطاقة التشغيلية للمطار بصورة ملحوظة.

وتسعى "مطارات أبوظبي"، من خلال المرافق والخدمات التي توفرها للمسافرين وشركات الطيران، إلى تعزيز جاذبية العاصمة وجهة مفضلة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم.