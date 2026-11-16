"طرق دبي " تستعرض ابتكارات التنقل في أسبوع دبي للمستقبل

دبي في 16 نوفمبر/ وام/ أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مشاركتها بصفتها شريكاً استراتيجياً في "أسبوع دبي للمستقبل 2026" الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل"، حيث تستعرض أبرز مشاريعها وابتكاراتها المستقبلية، وتشارك في جلسات حوارية وورش عمل متخصصة في الذكاء الاصطناعي ومستقبل التنقل، كما تنظم هاكاثون لتطوير حلول مبتكرة في قطاع النقل والمواصلات.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن دبي، برؤية القيادة الرشيدة "حفظها الله"، رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار واستشراف المستقبل، ونموذجاً رائداً في تبني التقنيات المتقدمة وتحويل الأفكار المستقبلية إلى مشاريع وحلول عملية ترتقي بجودة حياة المجتمع، مشيراً إلى أن (أسبوع دبي للمستقبل) يمثل منصة عالمية تجمع صناع القرار والخبراء والمبتكرين لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء شراكات تسهم في مواجهة التحديات المستقبلية وتطوير القطاعات الحيوية".

وقال معاليه: "تأتي مشاركة الهيئة في الحدث امتداداً لتوجهاتها الاستراتيجية ورؤيتها في تحقيق الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، من خلال تطوير منظومة نقل ذكية ومتكاملة، والتوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، وتعزيز كفاءة البنية التحتية وشبكات النقل، وتوفير خيارات تنقل آمنة ومستدامة، تدعم النمو الحضري والاقتصادي للإمارة، وترتقي بجودة الحياة وتجربة المتعاملين وترسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في صناعة مستقبل التنقل".

وأضاف : "تمضي الهيئة في استشراف مستقبل التنقل، وترجمة رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة إلى مشاريع ومبادرات نوعية تعزز ريادة دبي العالمية في التنقل الذكي والمستدام، من خلال التوسع في توظيف التقنيات المتقدمة وتطوير منظومة النقل والمواصلات، ويأتي في مقدمة هذه الجهود استراتيجية الهيئة المحدّثة للذكاء الاصطناعي، ومشاريع التنقل المستقبلية التي تشمل مركبات الأجرة ذاتية القيادة، والتاكسي الجوي، ومشروع "دبي لوب"، ونظام ""دبي جلايدوايز" للنقل المؤتمت ومشروع "ريل باص"، وغيرها من المشاريع التي تجسد نهج دبي الاستباقي في تبني الابتكارات وتحويلها إلى حلول عملية تتمحور حول خدمة ورفاهية الإنسان".

وتستعرض الهيئة في جناحها محطة لتوليد الطاقة النظيفة باستخدام تقنية (Vertaxis)، ومحطة للتوصيل الذاتي، وخارطة طريق البحث والتطوير، إلى جانب استراتيجية الهيئة للذكاء الاصطناعي التي تتضمن ست منصات رئيسية لتطوير الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية، ومنطقة لعرض ابتكارات الشركات الناشئة، ومساحة للحوار حول مستقبل التنقل.

كما تشارك الهيئة في جلسات حوارية ضمن مساري "مستقبل الحياة" و"مستقبل الابتكار"، تتناول توظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات المؤسسية ومستقبل النقل الذكي، واستثمار ابتكارات الفضاء في البحث والتطوير، إلى جانب تنظيم ورشة تفاعلية حول الذكاء الاصطناعي المساعد، و"هاكاثون مستقبل التنقل" بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، لتطوير حلول مبتكرة بمشاركة الشركات الناشئة والمواهب التقنية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات المستقبلية.