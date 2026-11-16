برعاية عمار بن حميد.. جامعة عجمان تنظم النسخة الـ3 من مؤتمر الأسرة والمجتمع

عجمان في 16 نوفمبر/ وام/ نظمت جامعة عجمان، النسخة الثالثة من مؤتمر الأسرة والمجتمع، برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، وذلك بمشاركة نخبة من صناع السياسات والأكاديميين والباحثين والخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية الاجتماعية من دولة الإمارات وعدد من دول العالم.

وافتتح فعاليات المؤتمر الذي استمر يومين، سعادة العميد عبدالله بن سعيد النعيمي مدير إدارة حماية ووقاية المجتمع بشرطة عجمان تحت شعار "الحماية الاجتماعية للأسرة من التشريع إلى التطبيق"، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول سبل تطوير سياسات حماية الأسرة وترسيخ رفاهها وتعزيز التماسك المجتمعي.

ونظمت المؤتمر كلية الإنسانيات والعلوم ومركز بحوث العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة عجمان بالتعاون مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية ومؤسسة تراحم الخيرية وجامعة باريس سيتيه.

وأكد الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان، أن التشريعات تضع الأطر اللازمة لحماية حقوق الأسرة، فيما تضطلع المؤسسات بدور محوري في تحويل هذه الحقوق إلى واقع ملموس من خلال ضمان سهولة الوصول إلى الخدمات وتقديمها بكفاءة وكرامة بما يلبي احتياجات الأسر.

وأشار إلى أهمية الانتقال من مناقشة السياسات والتشريعات إلى تقييم أثرها الفعلي في حياة الأسر والاستفادة من الخبرات البحثية والتشريعية والمجتمعية لتطوير حلول عملية تواكب المتغيرات والتحديات المستجدة وفي مقدمتها التحولات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتضمن المؤتمر كلمات رئيسية لمعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة عبدالله النعيمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأسرة والطفل بوزارة الأسرة، إلى جانب مشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات التنمية الاجتماعية ونخبة من الخبراء والمتخصصين.

وشهد المؤتمر مشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية من بينها وزارة الداخلية وشرطة عجمان ووزارة الأسرة ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ومؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية، بما يعكس أهمية تكامل الجهود المؤسسية وتعزيز الشراكات في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ورعاية الأسرة.

وتضمن البرنامج نحو 50 عرضاً بحثياً قدمها أكاديميون وباحثون ومتخصصون عبر 11 جلسة متوازية إلى جانب جلستين نقاشيتين عامتين وثلاث ورش عمل ونحو 20 ورقة بحثية طلابية بمشاركة باحثين من 7 دول.

وناقشت جلسات المؤتمر عدداً من القضايا المرتبطة بحماية الأسرة وتنمية المجتمع شملت تطبيق تشريعات حماية الأسرة والتربية في العصر الرقمي وتعزيز الوعي الإعلامي الرقمي لدى الأطفال والشباب والإرشاد الأسري والصحة النفسية وجودة الحياة وأطر حماية الطفل والمسؤولية المجتمعية فضلاً عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم رفاه الأسرة والمجتمع.

كما ركزت ورش العمل على الجوانب التطبيقية في مجال التنمية الأسرية من خلال تناول التربية الإيجابية وسبل الحماية من العنف الأسري وتطوير أطر العمل الداعمة لأصحاب الهمم وأسرهم.

وأكد المؤتمر في ختام أعماله أهمية مواصلة البحث العلمي والحوار المتخصص وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع، بما يسهم في تطوير الممارسات والسياسات الداعمة للأسرة ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية وترسيخ تماسك المجتمع واستقرار.