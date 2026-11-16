سياحة عجمان تنظم "جري النيون 2026"

عجمان في 16 نوفمبر/ وام/ نظمت دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، فعالية «جري النيون 2026» في حديقة الصفيا بعجمان بمشاركة أكثر من 500 شخص، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الرياضة المجتمعية .

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان إن فعالية «جري النيون» تجسد توجه الدائرة نحو تنظيم مبادرات نوعية تجمع بين الرياضة والترفيه والتفاعل المجتمعي وتوفر تجارب تلبي اهتمامات مختلف الفئات.

ونظمت الفعالية بدعم من عدد من الشركاء الاستراتيجيين والجهات المحلية من بينهم الاتحاد للماء والكهرباء ومستشفى أمينة ومياه جولفا وتعداد عجمان والقيادة العامة لشرطة عجمان وبلدية عجمان وفريق فرسان زايد ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.