"تاكسي دبي" تطلق برنامجاً لتدريب 400 موظف على تقنيات الذكاء الاصطناعي

دبي في 16 نوفمبر / وام / أعلنت شركة تاكسي دبي، توقيع مذكرة تفاهم مع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، التابع لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، لإطلاق برنامج تدريبي متكامل يستهدف تطوير مهارات أكثر من 400 موظف في مختلف قطاعات الشركة، وتعزيز قدراتهم على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل. وجرى توقيع المذكرة على هامش مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي 2026، حيث يتولى تنفيذ البرنامج «أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي»، التابعة لـ«كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، والمتخصصة في بناء القدرات في هذا المجال.

ووقّع المذكرة الدكتور الفضل بن مانع الحميري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي للمجموعة في شركة تاكسي دبي، ومحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، بحضور سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، ومنصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تاكسي دبي.

ومن المقرر إطلاق برنامج «شهر الذكاء الاصطناعي» خلال نوفمبر الجاري، على مدى أربعة أسابيع، ضمن جهود شركة تاكسي دبي لتعزيز التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل والتوليدي والتنبؤي في عملياتها، بدءاً من إدارة الأسطول وصولاً إلى قنوات الحجز.

ويهدف البرنامج إلى تزويد الموظفين بالمهارات اللازمة للاستفادة من هذه التقنيات في أداء مهامهم اليومية، ورفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات وتجربة المتعاملين.

ويتضمن البرنامج أربعة مسارات تدريبية تستهدف مختلف المستويات الوظيفية، من الكوادر التشغيلية والإدارية إلى القيادات التنفيذية، مع التركيز على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي والاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات.

وأكد سعادة عارف أميري، أن بناء اقتصاد تنافسي قائم على الذكاء الاصطناعي يتطلب، إلى جانب إتاحة التقنيات الحديثة، إعداد كوادر بشرية تمتلك المهارات اللازمة لتوظيفها بكفاءة ومسؤولية.

وقال إن «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» و«أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي» يعملان على تحويل الطموحات في هذا المجال إلى قدرات عملية قابلة للتطبيق داخل المؤسسات، مشيراً إلى أن الشراكة مع شركة تاكسي دبي تعكس أهمية الاستثمار في تطوير مهارات الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وتسريع تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي، بما يدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار.

وأكد منصور رحمه الفلاسي، أن الاستثمار في التكنولوجيا يبدأ بالاستثمار في الإنسان، مشيراً إلى أن نجاح التحول الرقمي يعتمد على امتلاك الكفاءات القادرة على توظيف التقنيات الحديثة بالشكل الأمثل.

وأوضح أن الشراكة تأتي ضمن جهود الشركة لتطوير قدرات كوادرها البشرية وتمكينهم من الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع الإنتاجية والارتقاء بجودة الخدمات.

وأضاف أن برنامج «شهر الذكاء الاصطناعي»، يمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة عمل أكثر ابتكاراً وجاهزية للمستقبل، من خلال تزويد الموظفين بالمعارف والمهارات العملية لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ويعزز تنافسية قطاع التنقل في دبي.