"مراس" و"BGRE" تطلقان مرحلة جديدة من مشروع «سولايا»

دبي في 16 نوفمبر/ وام/ أعلنت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، إطلاق مرحلة جديدة من مشروع «سولايا» السكني على شاطئ البحر في منطقة جميرا 1 بدبي، بالتعاون مع شركة «BGRE» .

ويضم المشروع 234 وحدة سكنية موزعة على تسعة مبانٍ تمتد على مساحة 40 فداناً، من تصميم شركة «فوستر آند بارتنرز»، فيما تتولى «1508 لندن» التصاميم الداخلية.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، إن مشروع «سولايا» يجسد التزام المجموعة بتطوير مشاريع عقارية تحقق قيمة طويلة الأمد، وتسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للعيش والاستثمار، مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة تدعم التوجه نحو إنشاء مجتمعات سكنية مستدامة تلبي احتياجات الأجيال المقبلة.

وأكد روب ديفيرو، الرئيس التنفيذي لشركة «BGRE»، أن الشراكة مع «مِراس» تستهدف تطوير وجهة سكنية متكاملة تستفيد من الموقع الشاطئي للمشروع، وتوفر منازل ومرافق مجتمعية ترتقي بتجربة السكان.

وكانت الشركتان قد أعلنتا في أغسطس الماضي بدء أعمال التجهيزات الأساسية للمشروع، واختيار شركة «سويس بورينج أوفرسيز بايلينج كوربوريشن المحدودة» لتنفيذ أعمال التدعيم والحفر والأساسات ونزح المياه الجوفية.