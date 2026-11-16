سلطان بن أحمد القاسمي يستقبل لجنة تحكيم "تميز"

الشارقة في 16 نوفمبر/ وام/ استقبل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، اليوم، أعضاء لجنة تحكيم جائزة التميز المؤسسي "تميُز"، التي تُقام على مستوى الجهات التي يرأسها سموه.

ورحب سموه في بداية اللقاء بأعضاء اللجنة، مؤكداً أهمية الجائزة في تطوير ثقافة وممارسات التميز وتطوير الأداء في كافة المؤسسات، وما حققته الجائزة من إنجازات رغم قصر عمرها، ووصولها إلى مستويات متطورة ومواصفات متقدمة، على مستوى جوائز التميز، لافتاً إلى أهمية الحرص على تطوير الجائزة بصورة مستمرة لمواكبة أحدث الممارسات العالمية والسعي لتحقيق رؤيتها ورسالتها وكافة أهدافها.

وأشار سمو نائب حاكم الشارقة إلى أهمية متابعة أثر جائزة التميز المؤسسي "تميُز" على الجهات التي تشارك فيها، والبناء على ما تحقق من تطور في الأداء، مما يعزز من ريادة الجهات، ويسهم في استمرار تحقيق الإنجازات والأهداف الطموحة على مستوى العمل المؤسسي والموظفين.

وثمن سموه خلال اللقاء جهود لجان التقييم والتحكيم في دراسة ملفات الجهات المشاركة بجميع الفئات، وتقييم المشاركات بكل حيادية وشفافية، ورصد النتائج وفق أفضل الممارسات، مما يجعل دور اللجان رئيسياً في تعزيز مشاركة المؤسسات وتطوير أعمالها.

واطلع سمو نائب حاكم الشارقة خلال اللقاء على أعمال لجنة تحكيم جائزة "تميُز" خلال الفترة الماضية استعداداً لإعلان نتائج الدورة الثانية من الجائزة، كما تعرف سموه على المعايير الخاصة باللجان لتقييم المشاركات وتصنيفها خلال عمليات التحكيم والتقييم.

واستمع سموه إلى شرح مفصل حول المشاركات في النسخة الحالية من الجائزة، والملاحظات التطويرية التي وضعتها لجان التحكيم، والتوصيات التي اعتمدتها خلال تقييم المشاركات، مما يدعم تطوير الملفات ورفع مستوياتها في المشاركات المقبلة، ويرسخ ثقافة الجودة والتميز والابتكار لدى المؤسسات والجهات التي تشارك في الجائزة.