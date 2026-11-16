العربية للاستثمار والفاو تنظمان ورشة للتمويل المبتكر للأمن الغذائي

دبي في 16 نوفمبر/ وام/ تنظم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، ورشة عمل افتراضية مشتركة يوم 26 نوفمبر الجاري، بعنوان "التمويل المبتكر للأمن الغذائي وتحول النظم الزراعية والغذائية: حلول عملية لصغار المزارعين والمنتجين والمنشآت الزراعية والغذائية الصغيرة والمتوسطة".

وتهدف الورشة إلى بحث التحديات التمويلية التي تواجه صغار المزارعين والمنتجين والمنشآت الزراعية والغذائية الصغيرة والمتوسطة، واستعراض الحلول والآليات التمويلية المبتكرة لتحسين فرص حصولهم على التمويل، وتوسيع مشاركتهم في الأنشطة والاستثمارات الزراعية والغذائية، بما يدعم تحول النظم الزراعية والغذائية نحو مزيد من الاستدامة والشمول.

وتناقش واقع الأمن الغذائي والتغذية في المنطقة العربية والتحديات التمويلية المرتبطة به، ودور التمويل المختلط في تعبئة الموارد وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب أدوات التمويل الميسر وضمانات الائتمان وآليات تقاسم المخاطر وتخفيفها والتمويل القائم على النتائج.

وتستعرض الورشة دراسات حالة وتجارب تطبيقية في التمويل المختلط وضمانات الائتمان، وتجربة توظيف التمويل القائم على النتائج لدعم مربي الأغنام والماعز في عدد من الدول العربية، بما يسلط الضوء على دور الأدوات التمويلية في تحسين الوصول إلى التمويل وإدارة المخاطر وربط التمويل بتحقيق نتائج تنموية وإنتاجية محددة.

وتقدم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، خلال الورشة تجربتها في تطوير نماذج تمويلية بالشراكة مع المؤسسات المالية لدعم صغار ومتوسطي المزارعين والمنتجين والصيادين، مع التركيز على دور هذه الشراكات في توسيع قاعدة المستفيدين والاستفادة من الخبرات المؤسسية للشركاء في إدارة التمويل ومتابعة المشروعات والأنشطة الممولة.

وتأتي الورشة في إطار التعاون المعرفي والفني بين الهيئة و«الفاو»، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف حلول تمويلية عملية قابلة للتطبيق والتوسع، وتحفيز الاستثمار في النظم الزراعية والغذائية، وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة العربية.