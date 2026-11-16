"أبوظبي للغة العربية" يستحضر ذاكرة الموسيقى في "أنغام عربية خالدة"

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ نظّم مركز أبوظبي للغة العربية بالتعاون مع “بيت الموسيقى” للفن والموسيقى، الحفل السنوي لطلاب المعهد، بعنوان "أنغام عربية خالدة"، واستضافه يوم أمس، مسرح أبوظبي ، احتفالاً بإنجازات الطلاب طيلة عام، ولتسليط الضوء على مواهبهم من خلال اختيار أغنيات من كتاب "مائة أغنية وأغنية.. قصائد حديثة أثرت الموسيقى العربية" الصادر عن المركز.

وقدم الحفل عبير الحارثي، وسماح المهيري، بمشاركة نخبة من العازفين .

واستحضر الحفل وعبر ستة أعمال غنائية وموسيقية روائع الطرب العربي الأصيل ضمن لوحات شعرية وفنية عربية خالدة؛ إذ استُهلّت برائعة "مرحبا يا هلا حَيْ بالشهامه"، و"يا طير وضبتك بتدريب" من أشعار المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما حلّق العازفون الصغار في فضاءات الطرب العربي الكلاسيكي عبر عزف قصيدة "مضناك" لأمير الشعراء أحمد شوقي وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، وأغنية "يا زهرة في خيالي" للشاعر صالح جودت وألحان الموسيقار فريد الأطرش، وصولاً إلى "مولاي إني ببابك" من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان بليغ حمدي وأداء الشيخ سيد النقشبندي، وكان الختام مع "يبكي ويضحك" للشاعر بشارة الخوري التي تغنّت بها السيدة فيروز.