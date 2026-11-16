ملتقى إماراتي إسباني يجمع 28 جهة لتعزيز التعاون الصناعي الفضائي

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ نظّمت وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع سفارة مملكة إسبانيا في الإمارات العربية المتحدة، الملتقى الإماراتي-الإسباني للتعاون الصناعي في قطاع الفضاء ضمن مبادرتها "الفضاء عالم من الفرص"، بمشاركة 13 شركة إسبانية متخصصة في قطاع الفضاء و15 جهة فاعلة في قطاع الفضاء الإماراتي، بهدف استكشاف فرص التعاون التجاري بين البلدين.

ويندرج الملتقى ضمن جهود وكالة الإمارات للفضاء لتعزيز التعاون بين الشركات العاملة في الدولة ونظيراتها الدولية، وتمكينها من الاستفادة من التقنيات والخبرات الجديدة والوصول إلى أسواق جديدة، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، ولا سيما تنمية اقتصاد الفضاء من خلال الفرص التجارية والابتكار، وتعزيز التعاون الدولي عبر الشراكات وتبادل المعرفة والمبادرات المشتركة. وتسعى الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية في العالم بحلول عام 2031. وتشمل هذه المستهدفات مضاعفة إيرادات اقتصاد الفضاء، وعدد الشركات الوطنية العاملة في القطاع، وعدد الدول التي تصل إليها الصادرات الفضائية الإماراتية.

واستُهلّ الملتقى بكلمتين ألقاهما سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، وسعادة إميليو بين جودوس، سفير مملكة إسبانيا لدى دولة الإمارات. كما استعرض ممثلون عن البلدين واقع قطاعَي الفضاء في الإمارات وإسبانيا، مسلّطين الضوء على أبرز القدرات الصناعية وفرص التكامل المحتملة بينهما.

وقال سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: "تُعد الشراكات الدولية من أسرع السبل لبناء القدرات الصناعية، وتكون أكثر رسوخاً واستمرارية عندما تستند إلى مصالح تجارية مشتركة. ومن هذا المنطلق، جاءت مبادرة ’الفضاء عالم من الفرص‘، إذ تتوافق القدرات التي تتميز بها إسبانيا في مجالات رصد الأرض وهندسة الأقمار الاصطناعية وأنظمة الدفع مع أولويات قطاع الفضاء الإماراتي، مما يوفر أساساً عملياً للتعاون بين شركات البلدين. ويتمثل دورنا في تعزيز التواصل المباشر بين هذه الشركات، ومساعدتها على الانتقال من مرحلة الحوار إلى شراكات تجارية تثمر عن تطوير منتجات وإبرام عقود وفتح أسواق جديدة في كلا البلدين".

من جانبه، قال سعادة إميليو بين جودوس، سفير مملكة إسبانيا لدى دولة الإمارات: "تلتزم إسبانيا ودولة الإمارات التزاماً راسخاً بدفع عجلة الابتكار وتعزيز التميز التقني في قطاع الفضاء. وتتمتع إسبانيا بقدرات متقدمة في قطاع الطيران والفضاء تحظى بتقدير دولي واسع، ونرى آفاقاً واعدة لتوسيع نطاق تعاوننا مع دولة الإمارات. وتجسّد هذه المشاركة طموحنا المشترك لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتطوير التعاون التقني، واستكشاف فرص جديدة تعود بالنفع على الجانبين".

وضمت الجهات الإماراتية المشاركة مجموعة متنوعة من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الفضاء بالدولة، شملت كلاً من مركز محمد بن راشد للفضاء، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، و"فور إيرث إنتليجنس"، و"إيليانز للبحث والتطوير في تكنولوجيا الفضاء"، و"إيليانسينس"، و"بي إل للاستشارات الشرق الأوسط"، و"جيستين ليمتد"، و"هيكس 20 سبيس"، و"إنوفيشن فلور"، و"مداري سبيس"، و"أوربت ووركس"، و"رواد لابز ليمتد"، و"ستيلاريا"، و"فاستارا للتصنيع الإضافي".

وضم الوفد الإسباني، "آيستك سبيس"، و"أركيميا سبيس"، و"كومبوكسي"، و"إسكريبانو ميكانيكال آند إنجنيرينج"، و"فوسا سيستمز"، و"إيناي سبيس"، و"إينيكو"، و"كريوس سبيس"، و"أويسيا نتوركس"، و"بانجيا إيروسبيس"، و"راديان سبيس"، و"ساتلانتيس"، و"يو إيه آر إكس سبيس".

وجمعت الشركات المشاركة خبرات متنوعة ومتكاملة شملت أنظمة الأقمار الاصطناعية ومكوناتها، وتقنيات رصد الأرض المتقدمة، والاتصالات الآمنة، وأنظمة الدفع والنقل في المدار. وتركزت المناقشات على فرص التعاون المحتملة في مجالات التطوير المشترك للتقنيات، والتصنيع والتجميع المحليين، ونقل المعرفة، وتسويق الحلول المعتمدة على التقنيات الفضائية. ويمكن لهذه الفرص أن تسهم في توسيع القدرات التقنية للشركات العاملة في الدولة، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وفتح أسواق جديدة أمامها.

وشهد الملتقى 14 جولة من اللقاءات الثنائية المنظّمة بين الشركات الإسبانية والشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات، بما يتيح التواصل المباشر بين الجانبين. كما سلّطت الوكالة الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة للشركات الدولية في دولة الإمارات، بما في ذلك برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية.

وتواصل وكالة الإمارات للفضاء، من خلال مبادرة "الفضاء عالم من الفرص"، جهودها لتحويل التواصل مع الشركاء الدوليين إلى فرص تجارية تدعم نمو الشركات الوطنية، وتساهم في استقطاب الاستثمارات وتعزيز مكانة دولة الإمارات في اقتصاد الفضاء العالمي.