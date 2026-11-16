تحت رعاية "أم الإمارات".. "التنمية الأسرية" تنظم مؤتمر الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي غداً

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، تنظم المؤسسة غداً "مؤتمر الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي"، الذي يعقد ضمن فعاليات الدورة الثامنة من برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، الذي يترأس لجنته العليا سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء.

يأتي المؤتمر، الذي يقام تحت شعار "مجتمع متماسك يشارك فيه الجميع"، على مدار يومي 17 و18 نوفمبر الجاري في فندق إرث ـ أبوظبي، تجسيداً للرؤية الثاقبة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، في الاستثمار في الإنسان، وتنمية قدراته، وتعزيز دوره في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك، وترسيخ قيم المسؤولية والابتكار والشراكة المجتمعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.

ويشارك في المؤتمر نخبة من كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين والمؤثرين، الذين يجتمعون لتبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة أبرز القضايا والتحديات المجتمعية، واستشراف الفرص المستقبلية في مجالات الابتكار والتأثير المسؤول، من خلال جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تستعرض التجارب الرائدة والممارسات الملهمة، وتطرح رؤى وأفكاراً مبتكرة تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة الذكاء المجتمعي، وتحويل المعرفة إلى حلول ومبادرات ذات أثر مستدام، بما يعزز تماسك المجتمع ويرتقي بجودة حياة أفراده.

وستتضمن أجندة فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، تنظيم الجلسة الحوارية بعنوان "الاستثمار في الأسرة لبناء مجتمع المستقبل"، بمشاركة معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، و سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان المدير العام بالإنابة لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وسعادة عبد الرحمن البلوشي، مدير دائرة التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي في مؤسسة التنمية الأسرية، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تريندز".

وسيشارك في الجلسة الحوارية الثانية، التي تأتي بعنوان "صناعة الوعي في العصر الرقمي.. مسؤولية مشتركة"، معالي عبد الله بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي سارة يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.

وتتويجاً لمسيرة من الإبداع والتميز والعطاء، سيتم تكريم الفائزين في الدورة الثامنة من برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي في مختلف مجالاته وفئاته، تقديراً لتميزهم وإنجازاتهم النوعية ومبادراتهم الرائدة، إلى جانب تكريم "أصحاب البصمة المستدامة" من الفائزين في الدورات السابقة، الذين نجحوا في مواصلة مشروعاتهم وتطوير مبادراتهم وتوسيع نطاق تأثيرها المجتمعي، بما يجسد رؤية البرنامج في اكتشاف الطاقات المبدعة، وتحفيز القدرات الواعدة، وترسيخ ثقافة التميز، وضمان استدامة الإنجازات وتحويلها إلى نتائج ملموسة تسهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته المتجددة.

وستعقد الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان "أفضل الممارسات الملهمة نحو أثر مستدام"، بمشاركة القيادة العامة لشرطة أبوظبي، التي تستعرض تجربتها في مبادرة "أجيال الشرطة"، وأسرة حمدة تريم مطر تريم، وجمعية المستقبل الشبابية بمبادرة "ابتسامة".

وتشمل فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر تنظيم جلسة حوارية تحت عنوان "الريادة والابتكار.. مستقبل الاقتصاد الوطني"، تستضيف سعادة محمد هلال، رئيس مجموعة محمد هلال التجارية، وسعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، والسيدة العنود اليافعي، المدير التنفيذي لقطاع الإشراف الإستراتيجي الاقتصادي، وديراج موخيرجي، الشريك المؤسس لتطبيق "Shazam"، إلى جانب الجلسة الحوارية "التأثير المسؤول في الأوقات الاستثنائية"، بمشاركة الإعلامي ومقدم البرامج التلفزيونية محمد قيس، والمؤثر طلال البحيري من دولة الكويت، والإعلامية نادية الزعبي من المملكة الأردنية الهاشمية، والمؤثر محمد الزمزمي من جمهورية مصر العربية.