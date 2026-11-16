جامعة الشارقة والبلدية تخرجان منتسبي دبلومات القيادات والتنظيم العقاري

الشارقة في 16 نوفمبر /وام/ نظم مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة، حفل تخريج 37 موظفاً من منتسبي الدبلومات المهنية، التي شملت الدبلوم المهني لإعداد القيادات المؤسسية، والدبلوم المهني لخبير التنظيم العقاري والتحول المؤسسي، والمقدمة لفئة القيادات.

حضر الحفل سعادة الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، وسعادة الدكتور المهندس خليفة بن هده السويدي، مدير الخدمات الفنية ببلدية مدينة الشارقة.

وتهدف البرامج إلى الارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي، وتأهيل الكوادر الوطنية وفق أحدث الممارسات العالمية، بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية في تطوير الموارد البشرية ودعم مسيرة التحول الرقمي واستدامة الأداء.

ورحبت الدكتورة أسماء نصيري، مديرة مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، في كلمتها خلال الحفل بالحضور، مؤكدة أن تخريج هذه الدفعة يعكس التزام المركز بتقديم برامج أكاديمية ومهنية متخصصة تلبي احتياجات الشركاء الاستراتيجيين وتطلعاتهم، وتدعم المؤسسات في بناء قدرات كوادرها وفق أعلى المعايير.

وأشارت إلى حرص المركز على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات القطاعات الحيوية في الدولة، من خلال كوادر أكاديمية متميزة، وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية.

وأكدت ريم عبد الله الروسي، مديرة إدارة الموارد البشرية في بلدية مدينة الشارقة، أن برامج الدبلوم تجسد حرص البلدية على توفير فرص نوعية للتطوير المهني والتخصصي لموظفيها، من خلال منظومة متكاملة من البرامج التأهيلية والتدريبية التي تستند إلى احتياجات العمل وتواكب مستجداته، بهدف إعداد كوادر تمتلك القدرات القيادية والمعارف التخصصية، وتعزيز جاهزيتها لتولي مسؤوليات أكبر، وتقديم خدمات بلدية أكثر كفاءة وابتكاراً، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلدية وتطلعاتها المستقبلية.

وأوضحت أن هذه البرامج تأتي ضمن الخطط السنوية للبلدية الرامية إلى توفير بيئة عمل محفزة على التميز والإبداع، وإتاحة مسارات تطويرية تمكن الموظفين من صقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم، والاستفادة من المعارف والتطبيقات الحديثة في مجالات تخصصهم.