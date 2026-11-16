افتتاح جسر مدخل الذيد لتعزيز الحركة المرورية

الشارقة في 16 نوفمبر/وام/ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، افتتحت هيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة» وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة، اليوم، جسر مدخل مدينة الذيد، بطول 320 متراً، إيذاناً بإنجاز المرحلة الأولى من مشروع بحيرة وجسر الذيد، الذي يعد أحد المشاريع التطويرية والجمالية الحيوية في المنطقة الوسطى.

وأكد سعادة الدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة»، أن المشروع يجسد رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في تنفيذ مشاريع تنموية متكاملة تجمع بين كفاءة البنية التحتية والاستدامة البيئية والجمال العمراني، مشيراً إلى أن الجسر يشكل إضافة استراتيجية لشبكة الطرق في المدينة، ويسهم في تنظيم الحركة المرورية وتسهيل الوصول إلى المناطق المجاورة ومرافق البحيرة أسفل الجسر بعد انتهاء الأعمال الإنشائية فيها.

وأوضح أن الجسر الجديد يمتد بطول 320 متراً وعرض 50 متراً فوق البحيرة، فيما يبلغ طول الطريق المؤدي إليه نحو 2,300 متر، بما يعزز سهولة الوصول إلى المشروع ويربطه بشبكة الطرق المحيطة.

وأضاف أن الجسر صُمم بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 6,000 مركبة في الساعة ويتضمن منحدراً مخصصاً للشاحنات المؤدية إلى بوابة التعرفة المرورية بطول 280 متراً، وآخر للشاحنات المتجهة إلى مدينة الشارقة بطول 160 متراً، إلى جانب معابر أسفل الجسر بإجمالي أطوال تبلغ 108 أمتار، تسهل التنقل بين المناطق المجاورة، ومنها جبل عمر والطيبة وتل الزعفران.

وأشار سعادته إلى أن العمل يتواصل على تنفيذ بحيرة الذيد أسفل الجسر، ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الثالث من عام 2027، وتبلغ مساحتها نحو 460 ألف متر مربع متوقعا أن تستوعب، عند اكتمال أعمالها الإنشائية، نحو 400 مليون غالون من المياه .

وأشاد سعادة الدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة»، بالدور المحوري للشركاء الاستراتيجيين في إنجاز مشروع جسر مدخل مدينة الذيد، مثمناً جهود هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة، وبلدية مدينة الشارقة، وما قدموه من تعاون وتنسيق وتكامل في الأدوار أسهم في تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. وأكد سعادة المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن المشروع يجسد الرؤية التنموية الشاملة لصاحب السمو حاكم الشارقة، وحرص سموه على تطوير مشاريع متكاملة تضع الإنسان واحتياجاته في مقدمة الأولويات، وتجمع بين كفاءة البنية التحتية وجمال المكان وجودة الحياة.

وقال سعادته: «نترجم توجيهات سمو الحاكم ومتابعته الحثيثة إلى مشاريع تخدم الأهالي والزوار، وتعزز سلامة التنقل وراحته، ونتقدم بالشكر إلى هيئة تنفيذ المبادرات وجميع الجهات المعنية على تعاونها وجهودها المتكاملة، التي أسهمت في تنفيذ هذه المشاريع تحت رعاية سموه وإشرافه، بما يعكس روح الشراكة والمسؤولية المشتركة في خدمة الإمارة».

وأضاف: «في عام الأسرة 2026، نحرص على أن يلمس أفراد المجتمع أثر هذه المشاريع في حياتهم اليومية، من خلال طرق أكثر كفاءة، وخدمات نقل مترابطة، ومرافق تراعي احتياجات مختلف الفئات وتدعم راحة الأسر وجودة حياتها».

وأشار إلى أن تطوير شبكة الطرق في مدينة الذيد يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز خدمات النقل العام، من خلال تشغيل ثلاثة خطوط للحافلات تربط محطة قطارات الاتحاد في الذيد بعدد من المحطات، تشمل محطة حافلات المدام عبر الخط ER1، ومحطة حافلات الصجعة عبر الخط ER2، ومحطة حافلات الجبيل في الشارقة عبر الخط ER3، بما يسهل الوصول إلى المحطة ويعزز التكامل بين وسائل النقل.