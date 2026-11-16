مركز أبوظبي للغة العربية يختار "واحة الحكايات" شعاراً لمهرجان العين للكتاب 2026

أبوظبي في 16 نوفمبر/وام/ اختار مركز أبوظبي للغة العربية، أن يدشّن الدورة الـ17 من مهرجان العين للكتاب تحت شعار "واحة الحكايات" ليفتتح فصلاً جديداً من مسيرته الثقافية في خطوة إستراتيجية تؤسس لمفهوم أدبي بصري متكامل، يستلهم خصوصية مدينة العين الجغرافية، والتاريخية، ويمنح الحدث الثقافي البارز شخصية تعبيرية متفردة تحتفي بالكلمة وصناعها. وجاء هذا الإعلان تتويجاً لرؤية ثقافية عميقة تبناها مركز أبوظبي للغة العربية، مستلهماً المفهوم من الحملة السياحية الرسمية لمدينة العين للعام 2026، والتي اتخذت من الواحات التاريخية رمزاً أساسياً يعكس عراقة المكان الممتدة عبر الأجيال.

ومن هذا المنطلق، نجح المركز في نقل رمزية "الواحة" من فضائها الجغرافي والسياحي إلى أبعاد أدبية وثقافية رحبة، لتصبح الواحة في مهرجان العين للكتاب فضاءً حيوياً لالتقاء الأفكار، والتجدّد المعرفي، وتبادل الرؤى الإبداعية التي تثري الحوار الإنساني، وترسّخ قيم التواصل بين المبدعين، وأفراد المجتمع.

وتستند القصة الإبداعية لشعار "واحة الحكايات" إلى ثلاثة مرتكزات رئيسة صاغها المركز لضمان تماسك الرؤية الإعلامية، والبصرية للمهرجان، إذ يتمثل المرتكز الأول في "الارتباط الجوهري بمدينة العين"؛ فالواحة هي الحاضنة التاريخية لهوية المدينة، وبناء الشعار على هذا الأساس يعزز المواءمة البصرية، والثقافية مع المقومات البصرية التي استندت إليها الحملة السياحية للمدينة، ما يضفي الانسجام الشامل على كل ما يقدمه المهرجان من رسائل وأنشطة.

أما المرتكز الثاني للشعار فيتجلى في "العمق الأدبي والثقافي"؛ إذ تحاكي الواحة في الوجدان العربي فضاءً نابضاً بالحياة، والراحة، والالتقاء بعد طول سفر، وهو تماماً ما يجسّده المهرجان بوصفه واحة فكرية تجمع أصوات الكتاب، والشعراء، والمترجمين، في مناخ من التفاعل الخلاق الذي يبعث الدفء في جسد الثقافة العربية.

ويأتي المرتكز الثالث ليعلن عن "الوضوح والشمولية"؛ فمفهوم "الحكايات" يمتاز باتساعه الفائق، وقدرته اللا محدودة على استيعاب ومواءمة مختلف مكونات المهرجان، بدءاً من المعارف، والكتب الأكاديمية، مروراً بالشعر والتراث الشعبي العريق، وصولاً إلى الفنون البصرية المعاصرة. كما يتميز هذا العنوان بإيجازه البليغ، وسلاسة تداوله، وقدرته العالية على بناء جسور التواصل مع مختلف الفئات، والشرائح المجتمعية الناطقة باللغتين العربية، والإنجليزية على حد سواء.

ويمثّل الانتقال من شعار "العين أوسع لك من الدار"، الذي تبناه المهرجان لثلاث دورات متتالية، إلى "واحة الحكايات" تطوراً إبداعياً في هوية المهرجان يحافظ على جوهر رسالته ويمنحها أفقاً أرحب؛ فالشعار الأول استلهم كرم العين وأصالتها، مؤكداً أن المهرجان مساحة ترحّب بالقرّاء والمبدعين وتجمعهم تحت مظلة الثقافة. في حين ينقل "واحة الحكايات" هذا المفهوم إلى ثراء التجارب الثقافية التي يقدمها، مستلهماً الواحات التي شكّلت ملامح العين وهويتها عبر التاريخ، ليعيد توظيف رمزيتها في سياق أدبي معاصر يمنح المهرجان هوية تعبيرية تعكس أصالة المدينة، وتطلعاتها الثقافية المتجددة.

وفي ضوء الشعار الجديد يكون الجمهور أمام منصة حية تروي بالكتاب والموسيقى والتراث والتدوين قصة التواصل الحضاري المستمر، وتؤكد التزام مركز أبوظبي للغة العربية المستدام بتمكين المعرفة، وإثراء الفكر، والاحتفاء بالذاكرة، والمعرفة، والإنسانية المشتركة للشعوب من قلب مدينة العين النابض بالحياة، والثقافة، والتاريخ.