"وصل" تنجز الهيكل الإنشائي لمشروع "إم جي إم دبي" بطاقة 1500 غرفة فندقية

دبي في 16 نوفمبر /وام/ أعلنت مجموعة وصل استكمال الهيكل الإنشائي لمشروع «إم جي إم دبي»، المقام على جزيرة اصطناعية تمتد على مساحة 3 ملايين قدم مربعة قبالة ساحل أم سقيم وجميرا، بالقرب من برج العرب .

ويضم المشروع ثلاث علامات فندقية عالمية هي «إم جي إم» و«بيلاجيو» و«آريا»، بإجمالي 1500 غرفة فندقية .

وقال راشد العوضي، المدير التنفيذي للعقارات في مجموعة وصل، إن استكمال الهيكل الإنشائي يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير المشروع، ويعكس التزام المجموعة بدعم رؤية دبي طويلة الأمد وتعزيز مكانتها العالمية، من خلال تطوير وجهة متكاملة تجمع الضيافة والترفيه وأنماط الحياة الراقية على الواجهة البحرية.

وأكد آري كاستراتي، رئيس المحتوى والضيافة والتطوير في «إم جي إم ريزورتس»، أن المشروع يجسد الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة وصل، ويهدف إلى تقديم وجهة ترفيهية عالمية المستوى تجمع علامات فندقية مرموقة وتجارب ضيافة متنوعة.

وأشار إلى أن الإنجاز تحقق بفضل التعاون بين الشركاء وآلاف العاملين في المشروع، مؤكداً استمرار الأعمال وفق الجدول الزمني المعتمد تمهيداً للافتتاح المرتقب مطلع عام 2029.