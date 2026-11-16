مهرجان العين للكتاب: صياغة ثقافية تعزز مكانة المدينة عاصمةً للسياحة العربية

أبوظبي في 16نوفمبر/وام/ تنبع أهمية مهرجان العين للكتاب، من قدرته على صون أصالة حكاية المدينة الأولى، وإعادة تقديمها للعالم في قوالب ثقافية متجددة، وهي المعادلة الإبداعية التي جسدها المهرجان، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، ليعكس مكانة مدينة العين، التي تتربع على عرش السياحة العربية لهذا العام، اعترافاً بجمالية المكان الذي تمازجت فيه خضرة الواحات مع رمال الصحراء، لتشكل جوانب من تاريخ دولة الإمارات. وتنهض الثقافة في قلب هذا المشهد الحضاري، بوصفها محركاً أساسياً يزيح الستار عن كنوزها، محولةً معالم مدينة العين التاريخية إلى منصات معرفية ترسل رسالة ترحيب ومحبة إلى المثقفين والزوار من مختلف أنحاء العالم.

ويبرز مهرجان العين للكتاب كأحد التجليات الحية للرؤية الإستراتيجية لمركز أبوظبي للغة العربية في إعادة صياغة المفهوم التقليدي للمعارض الأدبية، ومزجها بالسياحة الثقافية المستدامة؛ إذ يشكل نقل الفعاليات إلى المواقع التاريخية دعوة للجمهور لاكتشاف جغرافية المدينة عبر بوابة الكلمة، وهذا التداخل البديع يجعل الجلسة الحوارية أو الأمسية الشعرية التي يحتضنها قصر المويجعي، رحلة فكرية يستنشق فيها الزائر عبق الماضي، ويتأمل هندسة الأفلاج القديمة، وظلال النخيل الوارفة، ما يحول الفعل الثقافي إلى تجربة سياحية متكاملة تربط بين متعة العقل واكتساب المعرفة وسحر الطبيعة المحيطة، ويتعرّف من خلالها الجمهور إلى التنوع الثقافي في مدينة العين، التي رفدت الساحة الثقافية بروّاد وقامات شعرية وأدبية.

ويؤدي مهرجان العين للكتاب في دورته الـ17، والتي تتزامن مع اختيار المدينة عاصمة للسياحة العربية للعام 2026؛ دوراً محورياً يرتكز على إدراك عميق بأن السياحة الحقيقية تخاطب وجدان السائح، وتطلعه على هوية الأرض وإنسانها وثقافتها وتراثها، ومن هنا يتبوأ الموروث الثقافي والتراث الشعبي صدارة برامج المهرجان لهذا العام.

إن هذا الاحتفاء بما تملكه المدينة يعيد ضبط بوصلة الجيل الجديد والسياح إلى الينابيع الأولى للهوية الإماراتية. وعندما يستمع الزائر إلى أعذب الأبيات النبطية المنسوجة في واحات العين، ويتعرف إلى ثقافتها وفنون مبدعيها في الأدب العربي والشعر النبطي والقصة والتشكيل والخط والدراسات البحثية، فإنه سيتعرف على فلسفة ارتباط الإماراتي ببيئته، واهتمامه بالثقافة أداة تنوير مجتمعية، أثمرت مع توالي الزمن كوكبة من أدباء وشعراء وفنانين وباحثين وإعلاميين.

وتتكامل هذه الرؤية مع أبعاد السياحة المجتمعية التي يكرسها المهرجان من خلال تصميم أنشطة ثقافية تستقطب مختلف الشرائح من داخل الدولة وخارجها، وتلبي المتطلبات المعرفية للأسرة، وتتماشى مع إعلان قادة الإمارات للعام 2026 عاماً للأسرة، لتجعل الثقافة نمط حياة يثري العقول، في ضوء تنوّع البرنامج الثقافي الذي يقدّم مجموعة واسعة من الجلسات الفكرية والتعليمية والأدبية، وعروضاً موسيقية حية، وورشاً تفاعلية متخصصة، إلى جانب منصات توقيع الكتب،والتواصل مع المفكرين والأدباء،واستلهام تجاربهم، ومن ثم الاستمتاع بعروض فنون تراثية، وعروض طهي مستوحاة من المطبخ التراثي، ومبادرات مجتمعية وبرامج ترفيهية تراعي ألا تقدم الثقافة ضمن قوالب جامدة.

ويمنح الزخم الثقافي مدينة العين حيوية فريدة تمزج بين الأصالة والمعاصرة، ما يسهم في تنشيط الحركة الثقافية والسياحية والاقتصادية بالمدينة، ويرسخ حضورها وجهة مفضلة؛ إذ أنها تستهدف المثقفين الباحثين عن كتاب ومحاضرة وأمسية، والمسافرين المعاصرين الذين لا يبحثون عن أماكن للترفيه فحسب؛ إنما يتوقون لاختبار حكايات الشعوب والاندماج في نسيجها الفكري والإبداعي المتجدد، خاصة في ضوء شعار مهرجان العين للكتاب "واحة الحكايات"، ليقدم فعاليات تعزز الثقافة والهوية، من خلال جلسات متنوّعة تسلط الضوء على الهوية الثقافية والاجتماعية لمدينة العين، وبرنامج متكامل يبحث قضايا الشباب واليافعين والمستقبل، مسلطاً الضوء على التجارب الثقافية والمعرفية المتنوعة.ويولي عناية خاصة بالطفل والأسرة، من خلال ورش تفاعلية ومسرحيات وقراءات قصص للأطفال، وجلسات توعوية للأسرة، تلتقي مع مبادرة "الفصل التالي" بالتعاون مع مؤسسات تعليمية في مدينة العين.

وينسجم برنامج فعاليات المهرجان مع الواقع الثقافي والتراثي للمدينة التي يربطها بالشعر النبطي رباط وثيق يتجلى في برنامج "ليالي الشعر: الكلمة المغناة"، الذي يحتفي بالشعراء الرواد في مدينة العين ممن تركوا بصماتهم الخالدة على الحركة الشعرية، وتسلط الضوء على الشعر النبطي والغنائي والفنون الشعبية الأدائية المتصلة به، من خلال جلسات استماع وعزف وغناء، ودراسات بحثية يثريها باحثون إماراتيون.

ويرصد برنامج "صوت العين - بودكاست من أبوظبي"، جهود المخضرمين والشباب في مجالات الثقافة والشعر والفنون والذاكرة الشفهية للعين، ويقدم المعلومة والمعرفة من خلال حوارات مع أدباء وإعلاميين ومؤلفين وشخصيات مؤثرة من مدينة العين. كما تسلط الفعاليات الضوء على مجالات ترفيهية ورياضية وغذائية؛ لتلبي مبادرة "من عشانا" رغباتهم، عبر جلسات طهي حية من طهاة ومؤثرين وأصحاب مشاريع ناشئة وأسر منتجة، إلى جانب فعاليات ومبادرات مجتمعية صممت بما ينسجم مع خصوصية البيئة التراثية والثقافية لمدينة العين، وصولاً إلى تطوير المشهد الثقافي.

ولا يمكن فصل هذا التطوير الثقافي السياحي عن البنية التحتية الفكرية والشراكات الإستراتيجية التي يعقدها مركز أبوظبي للغة العربية مع صروح أكاديمية ورياضية في المدينة، ما يحول المهرجان إلى ملتقى نخبوي وبحثي مستدام يخدم قضايا اللغة والهوية؛ فاستقطاب مئات المفكرين والأدباء والناشرين من داخل الدولة وخارجها إلى قلب العين، يسلط الضوء على الإمكانات التنظيمية الكبيرة التي يمتلكها المهرجان لإدارة الفعاليات الكبرى بكفاءة واقتدار، كما أن هذا التدفق المعرفي؛ يسهم في خلق نوع جديد من سياحة المؤتمرات والندوات المتخصصة، ويجعل المدينة بيئة جاذبة للاستثمار الثقافي الذي يستند إلى عمق تاريخي يحظى باعتراف دولي مسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة).

ويبرهن مهرجان العين للكتاب أن الثقافة هي الجسر الأكثر متانة لربط المدن بقلوب زوارها واستقرارها في وجدانهم، وأن التكريم الذي حظيت به العين عاصمة للسياحة العربية للعام 2026، ثمرة غرس طيب قاده الرواد الأوائل، وترعاه القيادة الرشيدة اليوم باقتدار. ويؤكد أن نجاحه في التحول إلى منصة دولية، يعكس ثقافة العين وأصالة مجتمعها الذي يقوم على السنع والتعايش وحسن الضيافة، ما يسهم في ترسيخ الرؤية الإستراتيجية لأبوظبي في حماية الهوية الوطنية، وإحياء التراث المعرفي، والاحتفاء بالتنوع الثقافي الذي تزخر به دولة الإمارات.