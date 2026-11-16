دبي تستضيف مؤتمر الحديد والصلب مع تنامي إمدادات المنطقة العالمية

دبي في 16 نوفمبر/ وام/ انطلقت اليوم في دبي،النسخة التاسعة والعشرون من مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب (MEIS 2026)، الذي تنظمه "فاست ماركتس"، وفيما تتجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو تعزيز حضورها في إمدادات الصلب العالمية، مدفوعةً بموجة استثمارات جديدة في الإنتاج، يستحوذ تحويل هذه الاستثمارات إلى طاقات إنتاجية تنافسية منخفضة الكربون على صدارة نقاشات المؤتمر.

ويرتكز التحول على التوسع في إنتاج الحديد المختزل المباشر وقوالب الحديد المكبوس على الساخن، وهو ملف يحظى باهتمام واسع خلال المؤتمر بالتوازي مع بحث فرص التوريد للأسواق المحلية والأوروبية.

وتشمل المشاريع المطروحة للنقاش استثمار شركة "توسيالى صُلب" البالغ 2.5 مليار دولار في ليبيا، واستثمار "حديد عز" بقيمة 780 مليون دولار في الجزائر، إلى جانب الطاقات الإنتاجية الجديدة المخططة في منطقة الدقم بسلطنة عُمان.

ويرتبط تحقيق هذا النمو بتأمين إمدادات مستقرة من خام الحديد عالي الجودة، والخردة، ومصادر الطاقة، مدعومة بشبكة نقل موثوقة.

وتبحث جلسات المؤتمر سبل تمكين المنتجين والمشترين من إدارة تكاليف المواد الخام في خطط التوسع الإقليمية، بكفاءة بالتزامن مع دخول الطاقات الإنتاجية الجديدة حيّز التشغيل.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل" – الراعي الإقليمي لمؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2026 – في كلمته الافتتاحية، إن مستقبل صناعة الصلب لم يعد مرهونًا بحجم الطاقات الإنتاجية وحدها، بل بقدرات تنافسية تتكامل فيها الكفاءة والابتكار وخفض الكربون، وتستند إلى الموثوقية وسرعة الاستجابة لمتغيّرات الأسواق، ولقد أثبتت منطقتنا متانتها ومرونتها العالية، وتستعد اليوم لتؤكد جاهزيتها الكاملة للمرحلة المقبلة.

وقال راجو داسواني، الرئيس التنفيذي لشركة "فاست ماركتس"، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بفرصة واعدة لتعزيز مكانتها مورّدًا رئيسًا لوحدات الحديد الأساسية التي يتطلبها الجيل القادم من صناعة الصلب، ويكمن الاختبار التجاري الفعلي في قدرة المنتجين على توفير هذه الإمدادات بالتكلفة المناسبة، وبصمة كربونية منخفضة، وموثوقية عالية، ويجمع مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب المنتجين والمشترين والمستثمرين لتقييم هذه الفرص واتخاذ قرارات مدروسة.

وتؤدي السياسات التجارية والتشريعات التنظيمية الخاصة بالكربون دورًا محوريًا في رسم ملامح هذه الفرص؛ فمع دخول آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) حيّز التنفيذ، والبدء في الإلغاء التدريجي لمخصصات الانبعاثات المجانية في الاتحاد الأوروبي، باتت الانبعاثات الناتجة عن عمليات الإنتاج عاملًا حاسمًا في تعزيز التنافسية، وفي هذا الإطار، يمنح إنتاج الحديد المختزل المباشر المعتمد على الغاز في المنطقة ميزة نسبية على صعيد خفض الانبعاثات، وإن كانت القدرة التنافسية ستظل مرهونة بالانبعاثات المُتحقق منها رسميًا، وهياكل التكلفة، والتدابير التجارية.

ويتوقع محللو "فاست ماركتس" أن تُسهم التدابير التجارية الأوروبية، بما في ذلك نظام حصص التعريفة الجمركية، في تقليص واردات لفائف الصلب المدرفلة على الساخن من نحو 30% من إجمالي الطلب الأوروبي في عام 2025 إلى ما دون 15% بحلول عام 2035.

واستقطبت الدورة الحالية من مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب أكثر من 700 مشارك من أكثر من 40 دولة، وتتواصل فعالياته حتى 18 نوفمبر الجاري في مدينة جميرا بدبي.